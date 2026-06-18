L’OM en danger avec l’UEFA : Une solution trouvée grâce au mercato ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’avenir de Mason Greenwood fait aujourd’hui peu de doute alors que l’OM doit vendre lors du mercato estival pour assainir ses finances. L’AS Rome est notamment sur les rangs et pourrait prochainement passer à l’action, espérant profiter des problèmes financiers rencontrés par le club phocéen.

Menacé d’une exclusion européenne, l’Olympique de Marseille a bien été sanctionné par l’UEFA mais pourra tout de même être présent en Ligue Europa la saison prochaine, avec une restriction de sa liste A. Le club phocéen a obtenu un sursis d’un an et écope également de 10 millions d’euros d’amende pour non-respect d’accords financiers passés.

La réaction de l’OM « L’Olympique de Marseille prend acte de la décision rendue ce jour par l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA. Cette décision permet au club et à ses supporters de participer à l’UEFA Europa League lors de la saison 2026-2027. Elle constitue surtout un rappel de la responsabilité qui est aujourd’hui la nôtre : elle s’accompagne d’exigences importantes et engage pleinement l’Olympique de Marseille. Le club poursuivra les efforts nécessaires afin de respecter l’ensemble de ses engagements et de répondre aux conditions exprimées par l’UEFA. L’Olympique de Marseille demeure pleinement mobilisé pour poursuivre son développement sur des bases sportives, économiques et financières solides et durables », a réagi la formation phocéenne dans un communiqué.