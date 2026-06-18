L’OM en danger avec l’UEFA : Une solution trouvée grâce au mercato ?

L’avenir de Mason Greenwood fait aujourd’hui peu de doute alors que l’OM doit vendre lors du mercato estival pour assainir ses finances. L’AS Rome est notamment sur les rangs et pourrait prochainement passer à l’action, espérant profiter des problèmes financiers rencontrés par le club phocéen.
Menacé d’une exclusion européenne, l’Olympique de Marseille a bien été sanctionné par l’UEFA mais pourra tout de même être présent en Ligue Europa la saison prochaine, avec une restriction de sa liste A. Le club phocéen a obtenu un sursis d’un an et écope également de 10 millions d’euros d’amende pour non-respect d’accords financiers passés.
La réaction de l’OM
« L’Olympique de Marseille prend acte de la décision rendue ce jour par l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA. Cette décision permet au club et à ses supporters de participer à l’UEFA Europa League lors de la saison 2026-2027. Elle constitue surtout un rappel de la responsabilité qui est aujourd’hui la nôtre : elle s’accompagne d’exigences importantes et engage pleinement l’Olympique de Marseille. Le club poursuivra les efforts nécessaires afin de respecter l’ensemble de ses engagements et de répondre aux conditions exprimées par l’UEFA. L’Olympique de Marseille demeure pleinement mobilisé pour poursuivre son développement sur des bases sportives, économiques et financières solides et durables », a réagi la formation phocéenne dans un communiqué.
La Roma travaille sur le dossier Greenwood
Sans les revenus liés à la Ligue des champions, l’OM entend profiter du mercato estival pour renflouer les caisses et prévoit ainsi de se séparer de certains éléments importants, à commencer par Mason Greenwood. L’AS Rome est notamment sur les rangs et pourrait accélérer après avoir eu connaissance de la décision de l’UEFA. Selon Il Messaggero ce mercredi, la formation transalpine prépare son offre et attendait le moment venu afin de proposer aux Marseillais un paiement en plusieurs fois pour le transfert de Mason Greenwood, dont une première tranche à régler avant le 30 juin. Un moyen, aux yeux des dirigeants italiens, de soulager les caisses de l'OM. Affaire à suivre.