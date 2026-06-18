Coupe du monde 2026 : Les deux attaquants ciblés par le PSG qui menacent Barcola

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans l’effectif du Paris Saint-Germain, il semble que plusieurs changements soient au menu pour cet été. A commencer par Bradley Barcola qui dispose d’une belle cote en Premier League et plus particulièrement chez les deux derniers champions d’Angleterre : Arsenal et Liverpool. Bien que le PSG soit décidé à le conserver, son attirance pour deux joueurs disputant la Coupe du monde pourrait rebattre les cartes.

Luis Enrique l’a lui-même reconnu au micro de TNT Sports après le back-to-back signé par le PSG en Ligue des champions le 30 mai dernier : quelques changements vont être opérés au sein de son effectif pendant l’intersaison. Le lundi 15 juin, le mercato a officiellement ouvert ses portes. Et du côté du Paris Saint-Germain, des mouvements à la fois dans le sens des arrivées et des départs sont attendus. Est-ce entre autres le cas de Bradley Barcola en plus des dossiers Kang-in Lee ou encore Gonçalo Ramos qui font parler dans les médias ?

Liverpool et Arsenal se préparent pour Bradley Barcola Le10sport.com vous a dévoilé en exclusivité le 10 mai dernier que les dirigeants de Liverpool préparaient sérieusement le terrain dans l’espoir d’accueillir Bradley Barcola cet été après avoir essuyé un premier échec pendant le dernier mercato estival. Pour sa part, le principal intéressé est lui aussi ouvert à l’idée de changer d’air pour relever le challenge que représente Liverpool après trois saisons couronnées de succès à Paris sur le plan collectif. Néanmoins, Arsenal ne serait pas en reste et travaillerait déjà en coulisses sur les derniers détails avant de soumettre une proposition de transfert au Paris Saint-Germain. C’est l’une des informations communiquées par The Independent, mais certainement pas la seule.