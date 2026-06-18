Mercato : Un transfert qui va faire beaucoup de bien à l’OM bientôt bouclé ?

Alexis Brunet

En proie à de grosses difficultés financières, l’OM est dans l’obligation de vendre certains joueurs et vite. Dans les prochains jours, le club phocéen pourrait d’ailleurs conclure un transfert très important car Pierre-Emile Højbjerg est pisté par l’Atalanta Bergame. Il pourrait rapporter quelques millions d’euros à la direction olympienne, mais c’est surtout son grand salaire qui pourrait être un poids en moins pour Marseille.

Alors que Stéphane Richard avait dit vouloir installer de la stabilité lors de son arrivée à l’OM, cela ne devrait pas être pour tout de suite. Le club phocéen va encore être l’un des acteurs principaux du mercato estival car il a besoin de vendre pour assainir ses comptes. Ainsi, de nombreux cadres pourraient quitter Marseille dans les prochains mois et certaines pistes sortent déjà dans la presse.

Hojbjerg pourrait rebondir en Italie Parmi les candidats principaux à un départ de l’OM, on peut citer notamment Pierre-Emile Højbjerg. Le Danois possède un salaire de 500 000€ bruts mensuels et c’est donc en partie pour cela que Marseille souhaite s’en débarrasser. Cela tombe bien, d’après les informations de La Provence, l’Atalanta Bergame souhaiterait mettre la main sur l’ancien joueur du Bayern Munich et une réunion aurait déjà eu lieu entre les représentants de ce dernier et la direction de la formation italienne. Estimé à 15M€ par Transfermarkt, Højbjerg pourrait permettre à l’OM de récolter en plus un beau petit chèque.