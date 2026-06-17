Luka Modric - Cette bombe lâchée sur un retour au Real Madrid : «J’en suis sûr»

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le Real Madrid, Luka Modric a signé librement et gratuitement à l'AC Milan. Ayant paraphé un bail d'une saison, plus une en option, l'international croate pourrait changer d'air à l'intersaison. Interrogé sur l'avenir de Luka Modric, Davor Šuker a affirmé qu'il allait faire son retour à la Maison-Blanche.

Après treize saisons de bons et loyaux services au Real Madrid, Luka Modric a fait ses valises lors du dernier mercato estival. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec la Maison-Blanche, l'international croate a signé librement et gratuitement à l'AC Milan. Lorsqu'il a migré vers San Siro, Luka Modric a paraphé un bail d'une saison, plus une en option, avec les Rossoneri. Si cette clause n'est pas activée, le milieu de terrain de 40 ans changera de club librement et gratuitement cet été, à moins qu'il ne décide de raccrocher les crampons après la Coupe du Monde.

«Quelque chose va se passer avec le Real Madrid» Lors d'un entretien accordé à Radio Marca, Davor Šuker a lâché ses vérités sur l'avenir de Luka Modric. « Je pense que quelque chose va se passer avec le Real Madrid. Je suis sûr qu'il reviendra, mais je ne sais pas avec quel rôle... Attendons que la Coupe du Monde passe et voyons ce qui se passe. Je ne peux pas en dire plus », a affirmé l'ex-international croate.