Transfert au Real Madrid : Fabrizio Romano apprend lui-même l’info à l’entraîneur concerné !

C’est la grosse opération de ce début de mercato estival. Marc Cucurella a tourné le dos à Chelsea pour retrouver sa terre natale en Espagne. C’est au Real Madrid que le latéral gauche de La Roja rebondira après la Coupe du monde pour un transfert valorisé à 60M€ bonus compris. Une opération pour laquelle Xabi Alonso n’a pas semblé être mis au courant…
Le mercato estival a ouvert ses portes ce lundi 15 juin, soit le jour de l’entrée en lice de l’Espagne à la Coupe du monde face au Cap-Vert. Le moment choisi par le Real Madrid pour officiellement annoncer la signature de Marc Cucurella en provenance de Chelsea. L’international espagnol n’est plus l’unique recrue estivale de la Casa Blanca. Un communiqué officiel a également été publié ce mercredi par l’institution merengue au sujet de Bernardo Silva quelques heures avant la rencontre entre le Portugal et la République Démocratique du Congo (19 heures, heure française et midi à Houston, lieu de la rencontre).
Chelsea a accepté l’offre de transfert du Real Madrid sans en discuter avec Xabi Alonso ?
Ce mercredi, le journaliste Matteo Moretto a communiqué une information assez dingue sur les coulisses du transfert de Marc Cucurella qui, selon Fabrizio Romano, a coûté 55M€ + 5M€ de bonus au Real Madrid. Les dirigeants de Chelsea auraient eux-mêmes pris la décision de mener à bien cette opération sans en informer leur nouvel entraîneur Xabi Alonso.
Xabi Alonso a appris le transfert de Cucurella au Real Madrid grâce à Fabrizio Romano
Le journaliste Matteo Moretto confie ces dernières heures que Xabi Alonso n’aurait pas été mis au parfum du départ de Marc Cucurella par ses supérieurs chez les Blues. En effet, c’est le « Here We Go » de Fabrizio Romano qui semble avoir informé le coach de Chelsea du transfert du latéral gauche de 27 ans, formé au FC Barcelone, du côté du Real Madrid. Si cette tendance est vérifiée, cela signifierait que le début de la collaboration entre Chelsea et Xabi Alonso ne démarrerait certainement pas dans un climat de communication abondant et de confiance…