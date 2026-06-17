«Des gens au coeur de l’OM qui me l’ont dit...» : Mohamed Henni balance ses infos sur le mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis ce lundi 15 juin, le mercato estival a ouvert ses portes. Une fois n'est pas coutume, ça va bouger à l'OM, surtout dans le sens des départs. Qui quittera l'effectif d'Habib Beye dans les semaines à venir ? Plusieurs joueurs sont annoncés partants, que ce soit Mason Greenwood ou encore Leonardo Balerdi. Ayant visibement quelques informations sur ce qui se prépare à l'OM, Mohamed Henni a répété ce qu'on avait pu lui dire.

Les finances de l'OM ne sont pas bonnes actuellement. Pour le club phocéen, il y a urgence à vendre puisqu'il faudrait trouver pas moins de 100M€. Au sein de l'effectif d'Habib Beye, les départs seront nombreux dans les semaines à venir. On parle ainsi beaucoup du transfert à venir de Mason Greenwood, mais d'autres candidats au départ existent. Les cas de Leonardo Balerdi ou encore Igor Paixao font ainsi souvent parler.

« Greenwood à 100% il part » Pour ce qui est des départs, Mohamed Henni a semble-t-il quelques informations. Et pour Winamax TV, le célèbre supporter de l'OM a notamment assuré que Mason Greenwood quitterait le club phocéen tandis que Leonardo Balerdi pourrait rester : « Ce que je pense du mercato de l’OM ? Balerdi il reste, Medina il reste. Greenwood à 100% il part. Pour la première fois je ne mens pas, vraiment. Cela fait un mois que j’ai l’info et je ne l’avais jamais dit, ce sont des gens au coeur de l’OM qui me l’ont dit. Medina sera le coeur du projet, Balerdi je pense qu’il va rester. Ce n’est pas un chouchou des supporters, mais ça l’est au club ».