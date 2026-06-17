Mercato - OM : Les économies qui vont permettre de se payer Mason Greenwood

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D'ici quelques semaines, Mason Greenwood pourrait bien ne plus être un joueur de l'OM. Compte tenu des besoins financiers du club phocéen, l'Anglais devrait être vendu cet été. L'AS Rome travaille actuellement pour faire venir le numéro 10 marseillais dans la capitale italienne. Et voilà que grâce à quelques économies, ça pourrait être possible. Explications.

Du côté de l'OM, on aurait besoin de vendre pour 100M€ cet été. Pour réaliser cela, le club phocéen pourrait alors se séparer de sa plus grosse valeur marchande, Mason Greenwood, même s'il faudra ensuite reverser 40% à Manchester United. Du côté de Marseille, on attendrait près de 55M€, bonus compris, pour l'Anglais, qui a été érigé en priorité du recrutement pour Gian Piero Gasperini à l'AS Rome. Direction alors l'Italie pour Greenwood ?

L'AS Rome peut se permettre de payer Greenwood 4,5M€ par an Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport a évoqué le dossier Mason Greenwood. Alors que le joueur de l'OM aurait déjà trouvé un accord avec l'AS Rome pour un salaire annuel de 4,5M€, le club italien saurait comment payer une telle dépense. En effet, le média transalpin explique qu'à Rome, on a dernièrement réalisé quelques économies en diminuant les salaires de Lorenzo Pellegrini et Paulo Dybala. En créant cette place dans la masse salariale, l'AS Rome peut ainsi se permettre de faire venir Greenwood.