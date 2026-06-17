Lamine Yamal et un joueur du PSG : Les transferts qui font rêver un ancien du Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Joueur du Real Madrid pendant 10 ans entre 1999 et 2009, Michel Salgado s’est exprimé sur le mercato de son ancien club et quels éléments de la sélection espagnole il recruterait pour la Casa Blanca. Parmi les noms qu’il a cités, on retrouve notamment ceux de Fabian Ruiz et de Lamine Yamal, actuellement au PSG et au FC Barcelone.

À peine le retour de José Mourinho officialisé, le Real Madrid a lancé son mercato estival avec le recrutement de Marc Cucurella (27 ans) en provenance de Chelsea. Un transfert estimé à 60M€ et qui ne devrait pas être le dernier. En ce sens, Michel Salgado a été interrogé sur les autres internationaux espagnols qu’il aimerait bien voir rejoindre la Casa Blanca.

«Je recruterais Fabian, Pedri, Nico, Lamine…» « J’en recruterais beaucoup », a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid (1999-2009), dans des propos relayés par Mundo Deportivo, avant de donner quelques noms, notamment ceux de Fabian Ruiz (30 ans, PSG) et de Lamine Yamal (18 ans, FC Barcelone). « L’équipe nationale compte les meilleurs joueurs du monde. Je recruterais Fabian, Pedri, Nico, Lamine… Je les emmènerais tous au Real Madrid, sans aucun doute. »