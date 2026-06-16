Transfert au PSG : La grande annonce de Fabrizio Romano sur Ayyoub Bouaddi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce lundi 15 juin, le mercato estival a officiellement ouvert ses portes. A présent, en parallèle de la Coupe du monde qui a débuté il y a cinq jours de cela, les rumeurs de transferts animent l’actualité du ballon rond. C’est notamment le cas du jeune international marocain de 18 ans qu’est Ayyoub Bouaddi se trouvant dans le viseur du PSG. Mais tout pourrait déjà basculer.

En décembre dernier, le comité directeur du LOSC prenait la décision de blinder Ayyoub Bouaddi qui avait soufflé sa 18ème bougie quelques semaines plus tôt seulement. Dès lors, le milieu de terrain formé à l’académie des Dogues était contractuellement lié au club jusqu’en juin 2029. Il y a deux semaines de cela, Olivier Létang annonçait la couleur pour le dossier Bouaddi sur les ondes de RMC. « On a eu des échanges très réguliers avec Ayyoub. L'idée, pour nous, c'est de le conserver. Après, si quelque chose arrive avec un montant qui est extraordinaire, on pourra envisager son départ. Au-dessus de 50M€ ? Non, ce n’est pas suffisant. On est loin du montant qui permettrait qu’on laisse partir Ayyoub ».

«Ils vont demander une grosse somme d’argent» Mais pas de quoi refroidir les ardeurs du PSG et de certains courtisans en Premier League. A en croire les déclarations de Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube, la cote d’Ayyoub Bouaddi est toujours importante sur le marché des transferts. En ce qui concerne le cas du Paris Saint-Germain, il ne faudrait pas pour autant s’attendre à ce qu’une opération se dessine prochainement pour une raison précise. « Lille a signé un nouveau contrat avec Bouaddi il y a quelques mois jusqu’en 2029. Ils vont demander une grosse somme d’argent, ce ne sera pas facile pour tous les clubs intéressés ».