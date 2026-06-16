Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France se prépare à vivre son premier match de Coupe du monde ce mardi soir à 21h heure française contre le Sénégal au MetLife Stadium. Et ce sera sans Ayyoub Bouaddi qui a déjà brillé dans la nuit de samedi à dimanche avec le Maroc face au Brésil (1-1) alors que le jeune joueur de 18 ans du LOSC souhaitait porter la tunique des Bleus. Explications.

L’équipe de France dispose d’un vivier de joueurs qui fait des envieux sur la scène internationale. Et particulièrement dans le secteur offensif avec le Ballon d’or Ousmane Dembélé, le Soulier d’or Kylian Mbappé, le Golden Boy Désiré Doué et bien d’autres talents tels que Michael Olise, Bradley Barcola etc. Des joueurs talentueux sont cependant restés à la maison pour cette Coupe du monde 2026 tant la concurrence fait rage. Et certains binationaux, comme Ayyoub Bouaddi, ont décidé d’accepter la convocation d’une autre sélection. Le Maroc dans son cas.

«Finalement, l’équipe de France n’est pas arrivée et il se retrouve sans doute très heureux d’y être avec l’équipe du Maroc à la Coupe du monde» Et pourtant, le milieu de terrain de 18 ans avait effectué ses classes avec les équipes de France de jeunes jusqu’aux Espoirs. Ce n’est pas un hasard puisque, selon les informations glanées par le journaliste et présentateur de l’After Foot sur RMC qu’est Gilbert Brisbois, la volonté première d’Ayyoub Bouaddi était de défendre les couleurs de la France. « Des informations que l’on a pu récolter montrent clairement qu’Ayyoub Bouaddi voulait initialement l’équipe de France. Finalement, l’équipe de France n’est pas arrivée et il se retrouve sans doute très heureux d’y être avec l’équipe du Maroc à la Coupe du monde ».