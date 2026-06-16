«J'y retournerai» : La nouvelle sortie de Paul Pogba sur l’équipe de France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Actuellement aux Etats-Unis dans le cadre de la Coupe du monde 2026, Paul Pogba s’est de nouveau exprimé sur l’équipe de France et sa volonté d’y faire son retour. Bien qu’il n’ait réussi à participer qu’à six matchs avec l’AS Monaco la saison dernière, le milieu de terrain âgé de 33 ans y croit encore.

En rejoignant l’AS Monaco l’année dernière, Paul Pogba espérait se relancer, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Finalement, son retour à la compétition ne s’est pas déroulé comme il l’espérait. Le champion du monde 2018 a été victime de plusieurs pépins physiques cette saison et n’a été en capacité de participer qu’à six petites rencontres avec l’AS Monaco, pour un total de 115 minutes.

« Si je suis en forme et que je joue bien, j'y retournerai » Cela n’empêche pas Paul Pogba d’y croire encore, comme il le confiait à L’Équipe récemment : « Pour tout joueur, c'est un rêve. C'est encore mon rêve de continuer à porter ce maillot. Et il faut le mériter. » Une volonté qu’il a de nouveau exprimée, cette fois-ci auprès de Marca. « Je m’imagine revenir en équipe de France ? Oui, bien sûr. Je veux recommencer à jouer, être en forme physiquement et aider mon équipe. Si je suis en forme et que je joue bien, j'y retournerai », a déclaré le milieu de terrain âgé de 33 ans, qui a également pris la défense de Kylian Mbappé face aux critiques dont il fait l’objet.