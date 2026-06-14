Mercato : L'AS Monaco a des gros doutes sur Paul Pogba, son avenir relancé ?

Alors qu’il n’a pu participer qu’à six petites rencontres cette saison, le retour à la compétition de Paul Pogba ne s’est pas passé comme lui et l’AS Monaco l’espéraient. De quoi faire naître des doutes au sein du club de la Principauté sur la capacité du milieu de terrain âgé de 33 ans à retrouver un niveau physique suffisant pour évoluer au plus haut niveau.
Après plus de deux ans sans jouer, Paul Pogba a choisi l’AS Monaco pour essayer de relancer sa carrière l’année dernière. L’international français (91 sélections) s’est engagé jusqu’en juin 2027 en Principauté, mais n’est apparu qu’à seulement six reprises lors de l’exercice 2025-2026. Gêné par plusieurs blessures tout au long de la saison, le milieu de terrain âgé de 33 ans a semblé avoir des difficultés à retrouver un niveau physique suffisant pour évoluer au plus haut niveau.
L’AS Monaco a des doutes pour Pogba, mais Rybolovlev y croit encore
« C'était un pari et il n'est pas perdu parce qu'il est sur deux saisons. Sur la fin de saison, je peux vous dire qu'à l'entraînement, ça commençait à être mieux. Mais si vous vous attendez à avoir le Paul Pogba de 2018, ça va être compliqué », déclarait Damien Perrinelle, ancien adjoint à l’AS Monaco, début juin dans l’After Foot sur RMC. D’après les informations de L’Équipe, à différents étages du club, on doute que Paul Pogba puisse retrouver une condition physique suffisante, mais il peut compter sur le soutien de son propriétaire. Dmitri Rybolovlev, une des personnes à l’origine de sa venue, croit encore en lui.
« Ce qu'il a manqué, c'est du rythme »
De quoi remettre son avenir à l’AS Monaco en question ? Selon L’Équipe, un point pourrait être fait durant l’été en fonction de comment se déroule la préparation estivale et de ses sensations. Le principal intéressé quant à lui n’a pas abandonné. « Mon objectif, c’était juste de reprendre la compétition, de revenir bien physiquement, et puis c’est tout », a récemment confié Paul Pogba. « Moi, je reviens de loin, donc ce n'est pas comme si je ne m'y attendais pas. Ce qu'il a manqué, c'est du rythme. On ne va pas parler techniquement, car les coaches et les joueurs le voient à l'entraînement. C'est plutôt physique, surtout quand tu as enchaîné les pépins, y compris avant la suspension (pour dopage, entre 2023 et 2025). J'ai besoin de me sentir bien. C'est ce qu'il me faut pour revenir au haut niveau. »