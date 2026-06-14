Mercato : L'AS Monaco a des gros doutes sur Paul Pogba, son avenir relancé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’a pu participer qu’à six petites rencontres cette saison, le retour à la compétition de Paul Pogba ne s’est pas passé comme lui et l’AS Monaco l’espéraient. De quoi faire naître des doutes au sein du club de la Principauté sur la capacité du milieu de terrain âgé de 33 ans à retrouver un niveau physique suffisant pour évoluer au plus haut niveau.

Après plus de deux ans sans jouer, Paul Pogba a choisi l’AS Monaco pour essayer de relancer sa carrière l’année dernière. L’international français (91 sélections) s’est engagé jusqu’en juin 2027 en Principauté, mais n’est apparu qu’à seulement six reprises lors de l’exercice 2025-2026. Gêné par plusieurs blessures tout au long de la saison, le milieu de terrain âgé de 33 ans a semblé avoir des difficultés à retrouver un niveau physique suffisant pour évoluer au plus haut niveau.

L’AS Monaco a des doutes pour Pogba, mais Rybolovlev y croit encore « C'était un pari et il n'est pas perdu parce qu'il est sur deux saisons. Sur la fin de saison, je peux vous dire qu'à l'entraînement, ça commençait à être mieux. Mais si vous vous attendez à avoir le Paul Pogba de 2018, ça va être compliqué », déclarait Damien Perrinelle, ancien adjoint à l’AS Monaco, début juin dans l’After Foot sur RMC. D’après les informations de L’Équipe, à différents étages du club, on doute que Paul Pogba puisse retrouver une condition physique suffisante, mais il peut compter sur le soutien de son propriétaire. Dmitri Rybolovlev, une des personnes à l’origine de sa venue, croit encore en lui.