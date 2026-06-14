Ayyoub Bouaddi : Le PSG est déjà passé à l'action !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Éblouissant samedi lors du match nul entre le Maroc et le Brésil (1-1) à la Coupe du monde 2026, Ayyoub Bouaddi a certainement donné encore plus de raisons à ses prétendants d’essayer de le recruter. Le PSG est notamment annoncé parmi les clubs intéressés par le jeune milieu de terrain du LOSC, avec lequel des discussions ont déjà eu lieu.

Présent en tribunes samedi pour le choc opposant le Maroc et le Brésil (1-1), Nasser Al-Khelaïfi a dû apprécier la prestation d’Ayyoub Bouaddi. À 18 ans, le milieu de terrain du LOSC a impressionné pour sa grande première en Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas. Un joueur que les Dogues ont prolongé jusqu’en juin 2029 il n’y a pas si longtemps et qu’ils aimeraient conserver, ce risque en revanche d’être difficile.

« Il a très certainement été approché par le Paris Saint-Germain » « Lille est, avant tout, conscient de ce qui va se passer. Lille sait très bien que les grands clubs vont se bousculer pour Bouaddi, car même avant la Coupe du monde, certains des plus grands clubs du monde avaient déjà entamé des discussions avec ses agents », a déclaré le journaliste Fabrizio Romano dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube. Parmi les clubs intéressés par Ayyoub Bouaddi, il y a le PSG. « Je peux vous dire qu’entre janvier et aujourd’hui, il a très certainement été approché par le Paris Saint-Germain. Le PSG adore Bouaddi. Pour l’instant, ils ne sont pas très actifs sur le marché des milieux de terrain. C’est donc un point à noter. Mais le PSG adore Bouaddi, et ils le suivent depuis longtemps. »