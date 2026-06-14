Départ de Bradley Barcola : Le PSG a pris une décision pour son avenir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il serait frustré par son temps de jeu, Bradley Barcola aurait des envies d’ailleurs et songerait à quitter le PSG trois ans après son arrivée. En réalité, l’international français n’aurait pas demandé à partir et le club de la capitale de son côté n’aurait aucune intention de s’en séparer, bien qu’il soit courtisé en Premier League.

Trois ans après l’avoir recruté en provenance de l’OL contre 50M€, L’Equipe expliquait que le PSG n’était pas fermé à l’idée de se séparer de Bradley Barcola. Alors qu’il n’a plus que deux ans de contrat, l’ailier âgé de 23 ans serait en plus frustré par son temps de jeu, sans pour autant être prêt à aller jusqu’au clash pour partir, mais le quotidien sportif précisait en revanche que Luis Enrique de son côté voulait le conserver.

Le PSG a décidé de conserver Barcola Des potentiels remplaçants tels que Ferran Torres ont même été évoqués ces derniers jours, mais d’après les informations du journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg, le PSG aurait pris la décision de ne pas vendre Bradley Barcola et ce dernier serait considéré comme intransférable. Sacha Tavolieri de son côté indique que l’international français (20 sélections) n’a pas demandé à partir contrairement aux dernières rumeurs et qu’il faudra de toute façon attendre la fin de la Coupe du monde avant que le PSG ne se montre actif, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées.