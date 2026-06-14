Mercato - Ça bouge pour la succession de Bradley Barcola : Par qui le PSG doit-il le remplacer cet été ?

Parti à la Coupe du monde avec l’équipe de France, Bradley Barcola devra régler son avenir à son retour des Etats-Unis. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, l’international français pourrait bien faire ses valises à l’occasion du mercato estival. Un départ que le club de la capitale comptera bien évidemment pallier. Mais vers qui le PSG devra-t-il alors se tourner ?
Après deux sacres en Ligue des Champions, le PSG devrait apporter quelques retouches à l’effectif de Luis Enrique cet été. A l’occasion du mercato estival, des départs sont à prévoir et c’est ainsi que des questions se posent notamment sur Bradley Barcola. Alors que le club de la capitale voudrait le prolonger, l’international français pourrait bien décider d’aller voir ailleurs afin d’obtenir un rôle de titulaire. Barcola pourrait donc faire ses valises et ce départ serait alors remplacé à Paris. Reste maintenant à identifier le successeur idoine pour le champion d’Europe.
Ferran Torres, Yan Diomandé… Ça regarde partout pour remplacer Barcola
En cas de départ de Bradley Barcola, un nouvel attaquant débarquera donc au PSG pour venir le remplacer. Et voilà que la succession de l’international français fait l’objet de nombreuses rumeurs. Au cours des dernières heures, une nouvelle piste est sortie dans la presse, celle menant à Ferran Torres. Le PSG penserait ainsi au joueur du FC Barcelone que Luis Enrique connait bien. Mais d’autres pistes continuent encore et toujours d’être associées au club de la capitale à l’instar de Yan Diomandé et Maghnes Akliouche. Pour ce qui est de Julian Alvarez et Eli Junior Kroupi, il faudrait aujourd’hui les oublier pour le PSG.
Barcola sur le départ du PSG ?
Pour le moment, Bradley Barcola reste un joueur du PSG et rien n’a encore été acté pour son avenir. Il n’empêche que le voir quitter le club de la capitale serait une réelle possibilité. « Barcola va être le plus gros dossier en terme de départ ? Très clairement, il y a effectivement des interrogations de sa part. Le PSG a vraiment mis sur la table les propositions pour une prolongation de contrat. C’est vrai qu’on se pose des questions du côté de Barcola de savoir s’il faut insister pour être un peu plus présent dans la rotation », expliquait récemment Philippe Sanfourche.
Alors, par qui le PSG doit-il remplacer Bradley Barcola ?