Mercato - Ça bouge pour la succession de Bradley Barcola : Par qui le PSG doit-il le remplacer cet été ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti à la Coupe du monde avec l’équipe de France, Bradley Barcola devra régler son avenir à son retour des Etats-Unis. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, l’international français pourrait bien faire ses valises à l’occasion du mercato estival. Un départ que le club de la capitale comptera bien évidemment pallier. Mais vers qui le PSG devra-t-il alors se tourner ?

Après deux sacres en Ligue des Champions, le PSG devrait apporter quelques retouches à l’effectif de Luis Enrique cet été. A l’occasion du mercato estival, des départs sont à prévoir et c’est ainsi que des questions se posent notamment sur Bradley Barcola. Alors que le club de la capitale voudrait le prolonger, l’international français pourrait bien décider d’aller voir ailleurs afin d’obtenir un rôle de titulaire. Barcola pourrait donc faire ses valises et ce départ serait alors remplacé à Paris. Reste maintenant à identifier le successeur idoine pour le champion d’Europe.

Ferran Torres, Yan Diomandé… Ça regarde partout pour remplacer Barcola En cas de départ de Bradley Barcola, un nouvel attaquant débarquera donc au PSG pour venir le remplacer. Et voilà que la succession de l’international français fait l’objet de nombreuses rumeurs. Au cours des dernières heures, une nouvelle piste est sortie dans la presse, celle menant à Ferran Torres. Le PSG penserait ainsi au joueur du FC Barcelone que Luis Enrique connait bien. Mais d’autres pistes continuent encore et toujours d’être associées au club de la capitale à l’instar de Yan Diomandé et Maghnes Akliouche. Pour ce qui est de Julian Alvarez et Eli Junior Kroupi, il faudrait aujourd’hui les oublier pour le PSG.