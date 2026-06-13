Transfert de Mason Greenwood : Jackpot pour l’OM... grâce au PSG ?

Axel Cornic

Star de l’équipe depuis deux saisons, Mason Greenwood a sans aucun doute joué es derniers matchs avec l’Olympique de Marseille. Il fait partie des candidats au départ en ce mercato estival, avec l’AS Roma qui tente de trouver un accord pour boucler son transfert et l’offrir à son entraineur, Gian Piero Gasperini.

Après l’Angleterre, l’Espagne et la France, Mason Greenwood pourrait connaitre un nouveau pays en sa jeune carrière. L’ailier de l’OM semble en effet être la grande priorité de l’AS Roma, où l’entraineur Gian Piero Gasperini aurait réclamé sa signature et ferait le forcing pour voir son transfert se boucler le plus vite possible.

Greenwood vers la Roma Un premier pas important aurait été fait dans ce dossier, puisque Il Corriere dello Sport a annoncé qu’un accord aurait déjà été trouvé entre la Roma et Greenwood. Ce dernier devrait signer un contrat de cinq ans, avec un salaire annuel de 4M€ net, ce qui est un peu plus que ce qu’il gagne actuellement à Marseille. Reste toutefois à trouver un accord sur son indemnité de transfert et pour le moment, les Romains ne semblent pas vraiment avoir les fonds pour arriver aux 50M€ réclamés par l’OM.