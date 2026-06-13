Transfert à 70M€ : Le PSG est fixé pour ce crack de Ligue 1

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’optique de renforcer son effectif cet été, le PSG regarde notamment en Ligue 1 et fait partie des clubs intéressés par Ayyoub Bouaddi. Ce dernier a encore trois ans de contrat et il faudra une offre importante pour convaincre le LOSC et son président Olivier Létang de s’en séparer. En ce sens, 70M€ pourraient suffire afin de recruter le milieu de terrain âgé de 18 ans.

Invité dans l’After Foot sur RMC début juin, Olivier Létang avait exprimé son souhait de conserver Ayyoub Bouaddi (18 ans) la saison prochaine, lui qui est notamment annoncé dans le viseur du PSG. Interrogé sur une éventuelle offre importante du club de la capitale, le président du LOSC avait répondu : « On en parlera avec Ayyoub pour être très sincère, parce que ça avait été aussi l'objet de nos discussions. »

Le LOSC attend un montant « extraordinaire » Alors qu’il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2029 au mois de décembre, Ayyoub Bouaddi pourrait quitter le LOSC, mais les clubs intéressés vont devoir être convaincants. « On a eu des échanges très réguliers avec Ayyoub. L'idée, pour nous, c'est de le conserver. Après, si quelque chose arrive avec un montant qui est extraordinaire, on pourra envisager son départ. Au-dessus de 50M€ ? Non, ce n’est pas suffisant. On est loin du montant qui permettrait qu’on laisse partir Ayyoub », avait prévenu Olivier Létang.