Transfert à 70M€ : Le PSG est fixé pour ce crack de Ligue 1

Dans l’optique de renforcer son effectif cet été, le PSG regarde notamment en Ligue 1 et fait partie des clubs intéressés par Ayyoub Bouaddi. Ce dernier a encore trois ans de contrat et il faudra une offre importante pour convaincre le LOSC et son président Olivier Létang de s’en séparer. En ce sens, 70M€ pourraient suffire afin de recruter le milieu de terrain âgé de 18 ans.
Invité dans l’After Foot sur RMC début juin, Olivier Létang avait exprimé son souhait de conserver Ayyoub Bouaddi (18 ans) la saison prochaine, lui qui est notamment annoncé dans le viseur du PSG. Interrogé sur une éventuelle offre importante du club de la capitale, le président du LOSC avait répondu : « On en parlera avec Ayyoub pour être très sincère, parce que ça avait été aussi l'objet de nos discussions. »
Le LOSC attend un montant « extraordinaire »
Alors qu’il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2029 au mois de décembre, Ayyoub Bouaddi pourrait quitter le LOSC, mais les clubs intéressés vont devoir être convaincants. « On a eu des échanges très réguliers avec Ayyoub. L'idée, pour nous, c'est de le conserver. Après, si quelque chose arrive avec un montant qui est extraordinaire, on pourra envisager son départ. Au-dessus de 50M€ ? Non, ce n’est pas suffisant. On est loin du montant qui permettrait qu’on laisse partir Ayyoub », avait prévenu Olivier Létang.
Le prix de Bouaddi fixé à 70M€ ?
D’après les informations du journaliste Sacha Tavolieri pour Sky Sport, le prix de l’international marocain (3 sélections) aurait été fixé à 70M€, mais le PSG serait en concurrence avec Arsenal dans ce dossier. Les Gunners en auraient fait une de leurs cibles prioritaires pour renforcer leur milieu de terrain et maintiendraient un contact régulier avec le joueur et son entourage depuis janvier 2025. S'il aurait une préférence pour Paris, Ayyoub Bouaddi aurait tout de même été réceptif au discours des dirigeants londoniens et fait savoir qu’il n’était pas contre un transfert en Angleterre.