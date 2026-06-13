Mercato : Bradley Barcola sur le départ, le PSG a déjà trouvé son remplaçant

Alexis Brunet

De plus en plus, Bradley Barcola se rapproche d’un départ du PSG. Selon certaines sources, le Français aurait d’ailleurs demandé à quitter le club de la capitale cet été et forcément cela pousse Paris à lui trouver un remplaçant. Comme pour l’ancien Lyonnais, le double champion d’Europe pourrait bien trouver son bonheur en Ligue 1, puisque Maghnes Akliouche serait la piste principale de Luis Campos.

Cet été, l’attaque du PSG pourrait être grandement modifiée En effet, le club de la capitale cherche à se renforcer dans ce secteur, mais certains joueurs pourraient également quitter Paris. C’est le cas de Kang-in Lee et de Gonçalo Ramos qui souhaiteraient aller voir ailleurs pour trouver plus de temps de jeu. Alors qu’il est souvent utilisé comme quatrième attaquant, Bradley Barcola pourrait lui aussi s’en aller.

Akliouche à la place de Barcola ? Selon les informations de Teamtalk, Bradley Barcola aurait d’ailleurs signifié au PSG qu’il souhaitait s’en aller cet été. L’international français serait déçu de son temps de jeu et notamment de ne pas avoir été titularisé par Luis Enrique lors de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Pour le remplacer, Paris aurait déjà identifié un profil et c’est Maghnes Akliouche qui aurait les faveurs du double champion d’Europe. Auteur d’une nouvelle bonne saison avec l’AS Monaco, le milieu offensif qui s’apprête à disputer la Coupe du monde avec les Bleus aurait également tapé dans l’oeil de Liverpool et de Manchester United.