«Ça peut refroidir un peu» : Un international français explique pourquoi il a failli recaler l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si son prêt à l’OM lors de la saison 2021-2022 a été un tournant dans sa carrière et lui a permis ensuite de s’imposer à Arsenal et en équipe de France, William Saliba avait tout de même hésité. Quelques mois plus tôt, la Commanderie avait été envahie par des supporters et l’international français a avoué que cela l’avait dans un premier temps quelque peu refroidi.

Formé à l’ASSE, William Saliba prenait la direction d’Arsenal dès l’été 2019, mais a eu besoin de temps avant de s’y faire une place. D’abord prêté aux Verts lors de l’exercice 2019-2020, l’international français (32 sélections) est ensuite passé par l’OGC Nice (janvier-juin 2021), avant de rejoindre le club où il s’est définitivement révélé : l’OM (2021-2022).

Les incidents à la Commanderie ont fait hésiter Saliba « Marseille, c'était incroyable. Pourtant, j'avais un peu hésité avant d'y aller. Il y avait eu les incidents à la Commanderie quelques mois plus tôt ; franchement, ça peut refroidir un peu », a avoué William Saliba dans un entretien accordé à France Football. « Mais après, avec mon agent on s'est dit : "OK, Marseille ça peut être chaud, mais si ça marche, c'est équipe de France direct." En plus, Jorge Sampaoli me voulait, les dirigeants montaient un beau groupe, donc j'ai accepté. »