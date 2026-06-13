«Ça peut refroidir un peu» : Un international français explique pourquoi il a failli recaler l’OM

Si son prêt à l’OM lors de la saison 2021-2022 a été un tournant dans sa carrière et lui a permis ensuite de s’imposer à Arsenal et en équipe de France, William Saliba avait tout de même hésité. Quelques mois plus tôt, la Commanderie avait été envahie par des supporters et l’international français a avoué que cela l’avait dans un premier temps quelque peu refroidi.
Formé à l’ASSE, William Saliba prenait la direction d’Arsenal dès l’été 2019, mais a eu besoin de temps avant de s’y faire une place. D’abord prêté aux Verts lors de l’exercice 2019-2020, l’international français (32 sélections) est ensuite passé par l’OGC Nice (janvier-juin 2021), avant de rejoindre le club où il s’est définitivement révélé : l’OM (2021-2022).
Les incidents à la Commanderie ont fait hésiter Saliba
« Marseille, c'était incroyable. Pourtant, j'avais un peu hésité avant d'y aller. Il y avait eu les incidents à la Commanderie quelques mois plus tôt ; franchement, ça peut refroidir un peu », a avoué William Saliba dans un entretien accordé à France Football. « Mais après, avec mon agent on s'est dit : "OK, Marseille ça peut être chaud, mais si ça marche, c'est équipe de France direct." En plus, Jorge Sampaoli me voulait, les dirigeants montaient un beau groupe, donc j'ai accepté. »
« Je suis passé de la déprime à Arsenal à la convocation en équipe de France avec Marseille »
« Le coach m'a donné une liberté incroyable car il aime les joueurs qui prennent des risques, qui jouent vers l'avant, tentent des dribbles, audacieux quoi. Et là, tout a été parfait, je jouais tous les matches, je prenais du plaisir, j'étais bon, et en mars je suis appelé en Bleu (contre la Côte d'Ivoire, 2-1) », a ajouté William Saliba, qui a changé de dimension lors de sa saison à l’OM. « En un peu plus d'un an, je suis passé de la déprime à Arsenal à la convocation en équipe de France avec Marseille. Le foot peut aller tellement vite. En ayant fait cette top saison à l'OM, je suis revenu à Arsenal plus costaud. J'ai senti dès les matches de pré-saison que le regard du coach Arteta sur moi avait changé. »