«Je me suis battu pour ça» : L'OM a réalisé de William Saliba !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un rêve qu'il a seulement pu toucher du doigt avant de pouvoir le vivre pleinement trois ans plus tard. William Saliba a dû prendre son mal en patience afin de défendre les couleurs d'Arsenal. Recruté à 18 ans, l'international français a enchaîné les prêts à l'ASSE, à l'OGC Nice puis à l'OM où il a brillé avant de s'imposer dans la défense des Gunners. Pour GQ, il retrace ce périple si cher à ses yeux au vu de la récompense au bout.

A seulement 18 ans, William Saliba rejoignait le club dont il était fan depuis sa plus tendre enfance : Arsenal. Pour 30M€, les Gunners dégainaient s'attachaient les services du défenseur central formé à l'ASSE, et le renvoyaient dans la foulée en prêt dans le Forez la saison suivante. Néanmoins, un changement d'entraîneur a eu lieu au cours de l'exercice en question. Unai Emery était remercié, remplacé par Fredrik Ljungberg de manière intérimaire, avant que Mikel Arteta prenne définitivement les rênes du vestiaire en décembre 2019.

«C’est là où je rêvais d’être» A son retour de prêt à Arsenal, William Saliba n'entrait pas dans les plans de Mikel Arteta. Après six mois à regarder l'équipe première sans y goûter, le principal concerné repartait en prêt à l'OGC Nice avant d'empiler sur un nouveau du côté de l'OM. C'est lors de cette saison 2021/2022 que tout a basculé pour Saliba. Il a confirmé les espoirs placés en lui, a été appelé par Didier Deschamps pour la première fois de sa carrière en équipe de France en mars 2022 et n'a plus quitté les Bleus depuis. A son retour à Arsenal, après un prêt plus que concluant à l'OM, Saliba est devenu intouchable. « C’est là où je rêvais d’être : titulaire dans un grand club. C’est quelque chose que j’aime. Je savais que j’avais les qualités et le talent pour être un joueur de très haut niveau donc je me suis battu pour revenir à Arsenal et montrer que ma place était là-bas ».