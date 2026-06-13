Départ du PSG : Bradley Barcola a tranché pour son avenir !

Alexis Brunet

Depuis un moment déjà, l’avenir de Bradley Barcola fait beaucoup parler. L’international français a reçu une proposition de prolongation de contrat de la part du PSG, mais les négociations seraient au point mort. Alors qu'il lui reste deux ans de contrat, l’attaquant de 23 ans aurait finalement décidé de quitter Paris et ça dès cet été.

À l’été 2023, le PSG décidait de débourser pas moins de 50M€ bonus compris pour s’offrir Bradley Barcola, qui était alors un jeune espoir de Ligue 1 avec quelques matchs de championnat dans les jambes. Un pari risqué, mais qui s’est finalement avéré payant, car depuis l’attaquant a intégré l’équipe de France avec qui il va disputer la Coupe du monde 2026, mais il est également devenu double champion d’Europe avec Paris.

Barcola veut quitter le PSG Une belle histoire, qui va malheureusement prendre fin prochainement. En effet, selon les informations de Teamtalk, Bradley Barcola aurait décidé de quitter le PSG cet été, lui qui serait lassé par son statut de premier remplaçant et qui n’aurait notamment pas apprécié d’être sur le banc lors de la finale de la Ligue des champions. Un choix qui ne fait pas les affaires du club de la capitale, qui comptait miser encore sur son attaquant, à qui une offre de prolongation de contrat avait été faite il y a déjà plusieurs mois.