«Il sera le taulier» : Le remplaçant de Leonardo Balerdi déniché en Angleterre ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM devrait être contraint de mener une large revue d'effectif avec notamment le départ de plusieurs cadres. Leonardo Balerdi sera l'un d'entre eux. Mais il faudra toutefois compenser ces départs et Benoit Trémoulinas conseille aux Marseillais de regarder la situation de Jean-Clair Todibo, relégué en Championship avec West Ham.

Cet été, l'OM va connaître un mercato très agité. Et pour cause, la nouvelle direction incarnée par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, qui remplacent respectivement Pablo Longoria et Medhi Benatia, va devoir vendre rapidement des joueurs afin de rééquilibrer les comptes. Par conséquent, plusieurs cadres vont quitter la Cité phocéenne. On pense évidemment à Mason Greenwood, annoncé proche de l'AS Roma. Mais ce ne sera pas suffisant puisque Manchester United va récupérer 40% du montant du transfert. Par conséquent, d'autres joueurs importants pourraient quitter le club. C'est le cas de Leonardo Balerdi qui possède également une belle valeur marchande. Néanmoins, il faudra compenser tous ces départs, ce qui s'annonce délicat compte tenu du budget de l'OM. Mais Benoit Trémoulinas conseille notamment de surveiller la situation de Jean-Clair Todibo.

Trémoulinas conseille Todibo à l'OM « Il descend avec West Ham. En prêt, tu ne peux pas l’acheter. Je pense que lui aussi a envie de se relancer, pourquoi pas l’OM. Il serait en France, cela lui donnerait de la visibilité aussi pour revenir en équipe de France. Moi je trouve ça cohérent », confie-t-il au micro du Winamax FC avant de poursuivre.