Mercato - OM : Le transfert de Greenwood relancé... par Antoine Griezmann ?

Axel Cornic

Après 501 matchs et 212 buts, Antoine Griezmann va quitter l’Atlético de Madrid et se lancer un nouveau défi en MLS. On ne devrait donc jamais le voir en Ligue 1, mais l’ancien international français pourrait bien influencer le mercato de certains clubs et notamment de l’Olympique de Marseille.

A Marseille, on s’attend à vivre un nouvel été infernal. Les changements vont en effet être nombreux et le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi aurait fort à faire, avec des gros départs qui sont déjà annoncé. Et c’est le cas avec Mason Greenwood, qui deux ans après son arrivée à l’OM, semble être toujours plus proche de la sortie.

Greenwood prêt à quitter l’OM Ce n’est pas pour rien si dès sa nomination, Lorenzi a été interrogé sur l’avenir de la star anglaise. « Il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion » avait déclaré le nouveau directeur sportif de l’OM, dans un entretien accordé à L’Equipe à la fin du mois de mai. « S'il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties ».