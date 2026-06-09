Transfert de Mason Greenwood : L'OM a déjà trouvé son remplaçant ?

Axel Cornic

Depuis plusieurs semaines déjà, un départ de Mason Greenwood est évoqué du côté de l’Olympique de Marseille. Et il pourrait bien se préciser dès l’ouverture du mercato, puisque la presse italienne assure que l’AS Roma aurait décidé de passer à la vitesse supérieure pour s’attacher les services de l’ailiers de 24 ans.

On a surement assisté à la deuxième et dernière saison de Mason Greenwood à Marseille. Arrivé en juillet 2024, l’Anglais semble être en instance de départ et a des grandes chances de poursuivre sa carrière en Serie A, plus précisément à l’AS Roma. Des contacts auraient eu lieu entre les deux clubs, avec l’OM qui espère boucler un transfert autour des 50 ou 55M€.

Greenwood se rapprocherait de la Roma Avec la qualification en Ligue des Champions acquise à la toute dernière journée de Serie A, l’entraineur Gian Piero Gasperini aurait réclamé plusieurs recrues et Greenwood serait tout simplement sa priorité. Une première offre de 40M€ hors bonus devrait ainsi arriver à en croire les dernières indiscrétions venant d’Italie, mais l’OM ne semble pour le moment pas vraiment disposé à baisser son prix. Il faut dire qu’une grosse partie de la somme reçue par e transfert devra en effet être reversée à Manchester United, ancien club du joueur.