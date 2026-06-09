OM : Problème à 15M€ pour le transfert de Mason Greenwood !

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM lors de l'été 2024, Mason Greenwood a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Toutefois, le numéro 10 marseillais pourrait tout de même faire ses valises lors du prochain mercato, qui ouvrira ses portes le 15 juin. Emballé par l'idée de recruter Mason Greenwood, l'AS Rome refuserait de payer le prix fixé par l'OM pour le moment.

Lors de l'été 2024, l'OM a conclu le transfert de Mason Greenwood avec Manchester United. En effet, les deux clubs ont trouvé un accord à hauteur de 26M€. Arrivé à Marseille il y a deux ans, Mason Greenwood est engagé jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, l'attaquant anglais pourrait prendre le large dès le prochain mercato estival.

Transfert de Greenwood : L'OM veut empocher 55M€ Alors que l'OM ne serait pas contre un départ de Mason Greenwood, l'AS Rome aimerait profiter de la situation pour boucler son transfert. Toutefois, les Giallorossi auraient du mal à s'entendre avec les Marseillais sur le plan financier. Du moins, c'est ce qu'affirme Abdellah Boulma sur son compte X. D'une part, l'OM réclamerait environ 55M€. D'autre part, la Roma ne serait pas ouvert à l'idée de dépasser les 40M€. Et, pour le moment, les Romains n'auraient pas encore formulé d'offre officielle pour boucler le transfert de Mason Greenwood.