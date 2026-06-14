Fabian Ruiz : Il évoque un avenir ailleurs qu’au PSG, «ce serait merveilleux»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2022 en provenance de Naples, Fabian Ruiz est en discussion avec le PSG dans l’optique d’une prolongation, lui qui n’a plus qu’un an de contrat. Mais à 30 ans, le milieu de terrain a aussi l’envie de retourner jouer en Espagne un jour et surtout au Betis Séville, un souhait qu’il a de nouveau exprimé.

S’il a suscité des doutes après son arrivée en provenance de Naples à l’été 2022, Fabian Ruiz a su s’imposer comme un élément très important des deux sacres du PSG en Ligue des champions. L’international espagnol (42 sélections) est en revanche sous contrat jusqu’en juin 2027 et un accord dans l’optique d’une prolongation n’a pas encore été trouvé, bien que des discussions en ce sens aient été entamées depuis plusieurs mois.

« J’ai toujours dit que je voulais prendre ma retraite au Betis » Désormais âgé de 30 ans, Fabian Ruiz a aussi l’envie de retourner en Espagne pour finir sa carrière et de préférence au Betis Séville, où il a été formé. « Qui sait si je retournerai un jour en Espagne ? J’ai toujours dit que je voulais prendre ma retraite au Betis, mon club, mon équipe. J’espère pouvoir y revenir un jour et y terminer ma carrière ; ce serait merveilleux », a récemment déclaré le joueur du PSG, dans des propos relayés par Estadio Deportivo.