Retour en équipe de France : Paul Pogba fait déjà un appel du pied à Zinedine Zidane !

Arrivé à l’AS Monaco l’été dernier, Paul Pogba a connu une saison très compliquée en Principauté avec seulement six apparitions. Le milieu de terrain de 32 ans, présent aux États-Unis pour venir assister à plusieurs matches du Mondial et participer à des opérations avec son sponsor Adidas, garde néanmoins l’équipe de France dans un coin de sa tête.
Après quasiment trois saisons blanches et de nombreuses péripéties à cause de plusieurs problèmes physiques, d’une affaire de dopage dont il a été blanchi et de l'affaire d'extorsion qui a déchiré sa famille, Paul Pogba a fait son retour dans le monde du football en rejoignant l’AS Monaco l’année dernière. Le champion du monde 2018 espérait alors retrouver ses sensations d'antan, un pari qui n’a pas été payant avec seulement six apparitions en rouge et blanc pour un total de 115 minutes.
« Je ne suis pas venu à Monaco en me disant : "Je viens pour jouer le Mondial" »
Avec un tel bilan, impossible d’imaginer le milieu de 33 ans figurer sur la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde en Amérique du Nord comme certains l’avaient imaginé après sa signature en Principauté. « Je ne suis pas venu à Monaco en me disant : "Je viens pour jouer le Mondial." Cela faisait très très longtemps que je n'avais pas joué. Mon objectif, c'était juste de reprendre la compétition, de revenir bien physiquement, et puis c'est tout. Après, si cela avait été le cas, cela aurait été du bonus », affirme Paul Pogba, interrogé par L’Équipe.
« C'est encore mon rêve de continuer à porter ce maillot »
« Moi, je reviens de loin, donc ce n'est pas comme si je ne m'y attendais pas. Ce qu'il a manqué, c'est du rythme. On ne va pas parler techniquement, car les coaches et les joueurs le voient à l'entraînement. C'est plutôt physique, surtout quand tu as enchaîné les pépins, y compris avant la suspension (pour dopage, entre 2023 et 2025). J'ai besoin de me sentir bien. C'est ce qu'il me faut pour revenir au haut niveau. L'équipe de France, c'est du bonus », conclut Paul Pogba, qui ne tire pas un trait sur l’équipe de France : « Pour tout joueur, c'est un rêve. C'est encore mon rêve de continuer à porter ce maillot. Et il faut le mériter. » Alors que Didier Deschamps s’apprête à quitter l’équipe de France, Zinedine Zidane est en pole position pour lui succéder.