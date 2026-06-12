Retour en équipe de France : Paul Pogba fait déjà un appel du pied à Zinedine Zidane !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé à l’AS Monaco l’été dernier, Paul Pogba a connu une saison très compliquée en Principauté avec seulement six apparitions. Le milieu de terrain de 32 ans, présent aux États-Unis pour venir assister à plusieurs matches du Mondial et participer à des opérations avec son sponsor Adidas, garde néanmoins l’équipe de France dans un coin de sa tête.

Après quasiment trois saisons blanches et de nombreuses péripéties à cause de plusieurs problèmes physiques, d’une affaire de dopage dont il a été blanchi et de l'affaire d'extorsion qui a déchiré sa famille, Paul Pogba a fait son retour dans le monde du football en rejoignant l’AS Monaco l’année dernière. Le champion du monde 2018 espérait alors retrouver ses sensations d'antan, un pari qui n’a pas été payant avec seulement six apparitions en rouge et blanc pour un total de 115 minutes.

« Je ne suis pas venu à Monaco en me disant : "Je viens pour jouer le Mondial" » Avec un tel bilan, impossible d’imaginer le milieu de 33 ans figurer sur la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde en Amérique du Nord comme certains l’avaient imaginé après sa signature en Principauté. « Je ne suis pas venu à Monaco en me disant : "Je viens pour jouer le Mondial." Cela faisait très très longtemps que je n'avais pas joué. Mon objectif, c'était juste de reprendre la compétition, de revenir bien physiquement, et puis c'est tout. Après, si cela avait été le cas, cela aurait été du bonus », affirme Paul Pogba, interrogé par L’Équipe.