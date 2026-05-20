«Ça a failli marcher» : Quand Paul Pogba a recalé Medhi Benatia pour un transfert à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il s’est engagé avec l’AS Monaco l’été dernier, Paul Pogba avait également beaucoup fait parler de lui du côté de l’OM avant de rejoindre le club de la Principauté. Et visiblement, bien qu’il ne soit finalement pas allé à Marseille, le milieu de terrain âgé de 33 ans avait été séduit par le discours de Medhi Benatia.

En compagnie du rappeur Soprano et de Paul Pogba, Medhi Benatia était invité dans le dernier épisode de The Bridge, émission d’Aurélien Tchouameni. L’ancien international marocain a évoqué plusieurs sujets, notamment son départ de l’OM, mais également le recrutement d’Adrien Rabiot en septembre 2024, auquel personne ne s’attendait, alors que l’international français (57 sélections) était toujours libre deux mois après la fin de son contrat à la Juventus.

Comment Benatia a convaincu Rabiot de venir à l’OM « Adrien, quand je le ramène, le mercato est fermé et on peut faire un joker. Parce que lui est libre à ce moment-là, il n’a pas prolongé à la Juve. Il avait l’embarras du choix, pour X ou Y raisons, il n’est pas tombé d’accord. Moi, j’avais suivi tout le mercato, où est-ce qu’il allait, etc. Et écoutes, j’y vais au culot. Il y a les listes de la Ligue des champions qui sortent. Donc je me dis que ça y est, c’est fini, quoi qu’il arrive, cette année, Adrien Rabiot ne jouera pas la Ligue des champions pendant les six premiers mois. Donc moi je l’appelle, je la joue pas non plus, ça tombe bien. Je dis : “Adri, toi, t’es un joueur de Ligue des champions, moi, je ne la joue pas. Mais de toute façon, peu importe où tu signes, tu ne pourras pas la jouer. Par contre, moi, ce que je te propose, c’est d’être le cœur du projet, d’être un top joueur. On n’a pas d’argent, on est en fin de mercato, il va falloir faire des efforts. Mais moi, je veux te parler du projet.” Il me dit : “Vas-y, je t’écoute, dis-moi.” Je lui dis De Zerbi, machin, comment nous on vit le football… On se connaissait aussi avec Adri, donc ça a été plus facile et je lui dis : “Écoutes, ce qu’on fait, prends deux jours, tu réfléchis et tu m’appelles. Si tu ne veux pas, il n’y a pas de problème. Ne me prends pas pour un fou. Moi, je t’ai appelé, je sais que c’est impossible, mais je voulais quand même…” », a raconté Medhi Benatia.

« Ça a failli marcher, je te jure » « Il est bon dans sa manière… », a réagi Aurélien Tchouameni en l’écoutant, avant que Paul Pogba n’approuve : « Il est trop bon ». Ce dernier avait d’ailleurs été lié à l’OM avant de rejoindre l’AS Monaco l’été dernier. « Je sais pas comment il t’a parlé, mais ça se voit qu’il est bon », a enchaîné le joueur du Real Madrid. « Ça a failli marcher. Ça a failli marcher, je te jure », a avoué Paul Pogba. « C’est pour ça que je respecte ce que tu fais parce que même quand je vois Paul, Rabiot, je dis, mais qu’est-ce qu’il leur raconte en vrai ? À Marseille et tout ? Et en vrai, même que toi tu dises que c’est quelque chose auquel tu as pensé, je me dis que non, en fait, il est chaud », a ajouté Aurélien Tchouameni.