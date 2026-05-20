Du PSG à l'OM : La nouvelle information qui rend l'arrivée de Christophe Galtier possible ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a déjà eu l’opportunité d’y aller après son passage au PSG, Christophe Galtier pourrait avoir une nouvelle occasion de devenir l’entraîneur de l’OM, où Habib Beye ne devrait pas être conservé la saison prochaine. Et le technicien français serait d’ailleurs sur le point de quitter son poste au Neom FC.

Bien qu’il ait limité la casse en se qualifiant en Ligue Europa, Habib Beye n’a pas atteint les objectifs fixés au moment de son arrivée à l’OM, où son avenir semble très indécis. Si son départ n’a pas encore été confirmé, Marseille explore plusieurs pistes au poste d’entraîneur, notamment celle menant à Bruno Genesio, en fin de contrat au LOSC. La tendance est à un départ et, selon L’Équipe, il a déjà échangé avec Stéphane Richard, nouveau président de Marseille.

Galtier sur le point de quitter le Neom FC ? Un autre nom a beaucoup fait parler ces derniers jours, celui de Christophe Galtier. Pour Eric Di Meco, il serait « le meilleur profil » possible pour l’OM, mais est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Neom FC, qu’il serait sur le point de quitter. D’après les informations du journaliste d’Al-Riyadiah Khaled Al-Rashid, l’ancien entraîneur de l’ASSE serait en passe de partir du club saoudien, à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine.