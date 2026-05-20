Mercato : Le PSG plombé par un club de Ligue 1 pour le transfert d'un crack brésilien ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Âgé de seulement 18 ans, Gabriel Mec a été annoncé dans le viseur de plusieurs formations européennes dernièrement et notamment dans celui du PSG, qui ne serait pas le seul club de Ligue 1 intéressé. Le LOSC aurait fait irruption dans ce dossier et aurait même déjà rencontré le Brésilien, ainsi que son entourage.

Comme l’a indiqué Luis Campos, en attendant la finale de la Ligue des champions, le 30 mai prochain à Budapest face à Arsenal, le mercato du PSG est à l’arrêt. « On sait très bien quelles sont nos cibles prochainement, mais on n’a pas bougé d’un millimètre sur le mercato. Les noms qui circulent ne sont que des spéculations, car notre ambition, c’est d’arriver au 30 mai avec motivation et avec tout le monde à fond et focus sur ça », a assuré le conseiller sportif du club de la capitale.

Le LOSC a rencontré Gabriel Mec Le PSG n’a donc très certainement pas avancé dans le dossier Gabriel Mec, qui serait suivi par la direction parisienne, ainsi que par Villarreal, le FC Séville, Newcastle, le Shakhtar Donetsk ou bien le FC Porto. Ce n’est pas tout, puisque ESPN Brésil nous apprend que le LOSC serait également sur la piste du milieu offensif âgé de 18 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Grêmio. Une réunion aurait même eu lieu jeudi dernier entre Lille, le joueur, ainsi que son entourage.