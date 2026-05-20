F1 - Max Verstappen : Mercedes annonce le verdict pour son transfert !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen ne cesse de faire parler depuis le début de saison de F1. Le Néerlandais pourrait bien quitter Red Bull si jamais les résultats ne suivent pas. Plusieurs destinations ont donc été évoquées pour le quadruple champion du monde, dont Mercedes. L’écurie allemande a toutefois annoncé le verdict concernant un éventuel transfert du pilote de 28 ans.

Et si Max Verstappen quittait Red Bull à l’issue de la saison ? Le Néerlandais n’a pas caché son mécontentement face à la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année et face aux problèmes de sa monoplace. Plusieurs destinations ont ainsi été évoquées pour le pilote de 28 ans, comme Mercedes. Le quadruple champion du monde est engagé avec l’écurie allemande en GT. Certains pensent donc que cela pourrait aboutir à un contrat en F1. Le bras droit de Toto Wolff a alors répondu clairement sur le sujet.

«Ce sont clairement deux choses totalement séparées» « Verstappen chez Mercedes en F1 du fait de son engagement en GT ? Je pense que ce sont clairement deux choses totalement séparées. D’un côté, il y a le sport automobile client, de l’autre, la Formule 1. Si Max pilote des GT, alors nous sommes heureux que Mercedes soit son choix privilégié et qu’il puisse se battre pour la victoire au général dans la course de 24 heures avec une Mercedes compétitive » a d’abord expliqué Bradley Lord dans des propos rapportés par NextGen-Auto.