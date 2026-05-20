F1 - Ferrari : Le successeur de Lewis Hamilton déjà annoncé ?

Pierrick Levallet

À 41 ans, Lewis Hamilton sait pertinemment qu’il ne sera pas éternel en F1. Et Ferrari en a conscience également. La Scuderia commencerait donc déjà à se pencher sur la question de la succession du septuple champion du monde. Günther Steiner pense d’ailleurs qu’un certain Oliver Bearman pourrait être en mesure de remplacer le Britannique.

Lewis Hamilton est plus proche de la fin de sa carrière en F1 que du début. À 41 ans, le Britannique est doté d’une grande expérience. Mais Ferrari sait que le septuple champion du monde ne sera pas éternel. L’écurie italienne commencerait donc à se pencher sur la question de la succession de l’ancien de chez Mercedes. Günther Steiner estime ainsi qu’Oliver Bearman pourrait avoir les épaules pour le remplacer.

«Il serait bon pour Ferrari» « Je pense qu’Oliver est maintenant prêt à aller dans une équipe où il peut gagner des courses ou au moins viser des podiums. Il serait bon pour Ferrari, car ils ont soutenu Bearman depuis longtemps, et ils pourraient avoir un pilote issu de leur programme dans la voiture. Tout dépend de combien de temps Lewis reste » a confié l’ancien dirigeant d’Haas dans des propos rapportés par F1i.