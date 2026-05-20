Pierre Sage entraîneur de l’OM : Un ancien joueur marseillais annonce le verdict ?

L'OM devrait changer d'entraîneur cet été, et plusieurs profils sont évoqués avec insistance comme celui de Bruno Genesio. L'entraîneur du LOSC, qui va quitter le club nordiste cet été, semble d'ailleurs être une option beaucoup plus crédible que celle menant à Pierre Sage comme l'a expliqué Alayxis Romao, l'ancien milieu de terrain de l'OM.
Le départ d'Habib Beye semblant quasiment acté, qui pour lui succéder sur le banc de l'OM la saison prochaine ? La nouvelle direction du club phocéen voudrait opter pour un profil français, et à ce titre, plusieurs noms reviennent avec insistance depuis plusieurs jours comme ceux de Bruno Génésio (qui quitte le LOSC cet été) ou encore Pierre Sage (RC Lens). Alayxis Romao a d'ailleurs évoqué ces deux options dans un entretien accordé à La Marseillaise mardi, et l'ancien milieu de terrain de l'OM part du principe que Pierre Sage ne sera pas disponible cet été pour le poste et qu'il restera dans le Nord.
« Je ne le vois pas partir de Lens »
« Pour moi, les coachs qui ont le mieux réussi à Marseille viennent de l'étranger. Mis à part Deschamps bien sûr. Parce que le contexte à l’OM n'est pas évident à gérer. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le travail de Pierre Sage, mais honnêtement, je le vois pas partir de Lens. Il y a l'option Génésio qui peut être intéressante. J'aime beaucoup don état d'esprit, ça peut matcher avec l’OM », indique Romao, qui se montre néanmoins optimiste quant aux chances de réussite de Bruno Génésio s'il venait à débarquer à l'OM.
« Genesio, c’est ultra compatible »
Et Charlotte Lorgeré avait elle aussi récemment validé l'option Genesio pour l'OM sur La Chaine L’EQUIPE : « Pour moi, c’est ultra compatible. Déjà, il connait extrêmement bien le contexte et ce club parce que c’est un entraîneur français. Il le voit de loin, mais quand ce sont des coachs qui sont étrangers, ils savent un petit peu le contexte, mais pas vraiment. Alors que lui, il sait. Après, ce n’est pas un magicien Bruno Genesio, mais je pense que dans ses qualités d’entraîneur, c’est l’aspect mental qui est le plus important. Et ce qu’il faut à l’Olympique de Marseille, c’est avoir un cadre dans l’état d’esprit avec ses joueurs et dans un second temps avoir des idées, qu’il a mises en place du côté de Lille. Mais tout dépend de l’effectif qu’il a. L’effectif aujourd’hui, Habib Beye ou un autre entraîneur, ça aurait peut-être été la même chose. C’est juste extrêmement dur d’entraîner l’Olympique de Marseille aujourd’hui, en plus dans le contexte de cette saison. Peu importe qui, ça aurait été très compliqué. Donc je pense que c’est très compatible parce que c’est un entraîneur quand même très sanguin sur le banc de Lille. Je le vois très proche de ses joueurs. Il est très présent, il montre sa frustration, son énervement, mais dans un aspect de recul qu’il faut à l’Olympique de Marseille », a-t-elle confié.