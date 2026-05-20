Pierre Sage entraîneur de l’OM : Un ancien joueur marseillais annonce le verdict ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM devrait changer d'entraîneur cet été, et plusieurs profils sont évoqués avec insistance comme celui de Bruno Genesio. L'entraîneur du LOSC, qui va quitter le club nordiste cet été, semble d'ailleurs être une option beaucoup plus crédible que celle menant à Pierre Sage comme l'a expliqué Alayxis Romao, l'ancien milieu de terrain de l'OM.

Le départ d'Habib Beye semblant quasiment acté, qui pour lui succéder sur le banc de l'OM la saison prochaine ? La nouvelle direction du club phocéen voudrait opter pour un profil français, et à ce titre, plusieurs noms reviennent avec insistance depuis plusieurs jours comme ceux de Bruno Génésio (qui quitte le LOSC cet été) ou encore Pierre Sage (RC Lens). Alayxis Romao a d'ailleurs évoqué ces deux options dans un entretien accordé à La Marseillaise mardi, et l'ancien milieu de terrain de l'OM part du principe que Pierre Sage ne sera pas disponible cet été pour le poste et qu'il restera dans le Nord.

« Je ne le vois pas partir de Lens » « Pour moi, les coachs qui ont le mieux réussi à Marseille viennent de l'étranger. Mis à part Deschamps bien sûr. Parce que le contexte à l’OM n'est pas évident à gérer. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le travail de Pierre Sage, mais honnêtement, je le vois pas partir de Lens. Il y a l'option Génésio qui peut être intéressante. J'aime beaucoup don état d'esprit, ça peut matcher avec l’OM », indique Romao, qui se montre néanmoins optimiste quant aux chances de réussite de Bruno Génésio s'il venait à débarquer à l'OM.