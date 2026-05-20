Mercato - «L’OM n’hésitera pas à les vendre» : Quatre transferts sont déjà annoncés ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En proie à des problèmes financiers, l’OM va devoir récupérer des liquidités d’ici au 30 juin prochain afin de valider son passage devant la DNCG. En ce sens, personne n’est intransférable à Marseille et le club pourrait se séparer de quatre joueurs en particulier si une offre satisfaisante lui est proposée.

Si l’arrivée de Grégory Lorenzi, pressenti pour succéder à Medhi Benatia en tant que directeur sportif, n’est pas encore officialisée, l’OM en aurait pourtant bien besoin. Car l’été s’annonce animé du côté de Marseille, et même le mois de juin. Sans la manne financière de la Ligue des champions, le club est plus que jamais en difficulté financièrement et doit se séparer de plusieurs joueurs afin de valider son passage devant la DNCG.

« D’ici le 30 juin, Marseille doit vendre » « Ce qui est sûr, c'est que d’ici le 30 juin, Marseille doit vendre. Et pas qu’un joueur », a déclaré le journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis dans un live sur YouTube. On peut penser à Leonardo Balerdi (27 ans), avec lequel l’OM s’est déjà mis d’accord pour se séparer après six ans de collaboration, mais l’international argentin (11 sélections) ne sera pas le seul à devoir plier bagage.