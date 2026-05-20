Mercato - «L’OM n’hésitera pas à les vendre» : Quatre transferts sont déjà annoncés ?

En proie à des problèmes financiers, l’OM va devoir récupérer des liquidités d’ici au 30 juin prochain afin de valider son passage devant la DNCG. En ce sens, personne n’est intransférable à Marseille et le club pourrait se séparer de quatre joueurs en particulier si une offre satisfaisante lui est proposée.
Si l’arrivée de Grégory Lorenzi, pressenti pour succéder à Medhi Benatia en tant que directeur sportif, n’est pas encore officialisée, l’OM en aurait pourtant bien besoin. Car l’été s’annonce animé du côté de Marseille, et même le mois de juin. Sans la manne financière de la Ligue des champions, le club est plus que jamais en difficulté financièrement et doit se séparer de plusieurs joueurs afin de valider son passage devant la DNCG.
« D’ici le 30 juin, Marseille doit vendre »
« Ce qui est sûr, c'est que d’ici le 30 juin, Marseille doit vendre. Et pas qu’un joueur », a déclaré le journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis dans un live sur YouTube. On peut penser à Leonardo Balerdi (27 ans), avec lequel l’OM s’est déjà mis d’accord pour se séparer après six ans de collaboration, mais l’international argentin (11 sélections) ne sera pas le seul à devoir plier bagage.
« Aguerd, Hojbjerg, Timber, Gouiri… S’il y a des offres satisfaisantes qui arrivent, l’OM va regarder »
« T’as d’autres joueurs qui ne sont pas à 100% partis, mais qui sont quand même sur le départ : Aguerd, Hojbjerg, Timber, Gouiri… S’il y a des offres satisfaisantes qui arrivent, l’OM va regarder et n’hésitera pas à les vendre », a ajouté Sébastien Denis. Timothy Weah (26 ans) et Igor Paixao (25 ans), deux des rares satisfactions de la saison, pourraient eux aussi être vendus : « T’as aussi des joueurs qui ne sont pas forcément sur le départ, mais qui peuvent partir, comme Paixao et Weah. Ce sont deux joueurs qui ont aujourd’hui une belle cote. » Enfin, Mason Greenwood risque également de beaucoup faire parler de lui au cours du prochain mercato estival, mais l'OM cherchera à rentrer dans ses frais après avoir dépensé près de 30M€ pour le recruter, tandis que 40% de son indemnité de transfert reviendra à Manchester United.