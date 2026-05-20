Igor Paixao à l'OM la saison prochaine ? Il vend la mèche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison a pris fin, et l'OM a connu une grosse déception en ne terminant qu'à la cinquième place. Désormais, les Marseillais se projettent sur la saison prochaine, sans réellement savoir quel joueur sera encore là. Néanmoins, Igor Paixao lâche un sacré indice sur son avenir.

Recruté pour 35M€ en provenance de Feyenoord, Igor Paixao était très attendu cette saison. Mais ses premiers pas à l'OM ont clairement déçu et l'ailier brésilien a eu du mal à justifier le montant investi par les Marseillais pour son transfert. Cependant, durant la seconde partie de saison, Igor Paixao a été beaucoup plus en vue, s'imposant même comme l'un des meilleurs marseillais. Mais alors que l'OM a échoué à la cinquième place de Ligue 1, l'avenir de nombreux joueurs est incertain puisque compte tenu de la situation du club, plusieurs ventes sont attendues. Mais Igor Paixao laisse entendre qu'il sera toujours là.

Igor Paixao vend la mèche pour son futur à l'OM « Merci mon Dieu pour une saison de plus accomplie. Ça n’a pas été facile, mais il n’a jamais manqué d’engagement, d’unité et de volonté d’honorer ce maillot. Aujourd’hui, le sentiment est celui du bonheur et de la gratitude pour la qualification en Europa League, fruit du travail de tous, sur le terrain comme en dehors », écrit-il dans un premier temps sur ses réseaux sociaux, avant d'en rajouter une couche.