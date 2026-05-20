«Il est sûr de partir», transfert déjà acté cet été pour un taulier de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Plusieurs cadres de l’Olympique de Marseille devraient plier bagage après la saison compliquée du club phocéen, qui n’a pas réussi à décrocher sa qualification pour la Ligue des champions. Leonardo Balerdi fait partie des joueurs susceptibles de partir. Son départ serait même acté en interne. Plusieurs clubs seraient intéressés par le défenseur argentin de 27 ans, sous contrat jusqu'en juin 2028.

Cette saison, Leonardo Balerdi s’est montré en grande difficulté avec l’Olympique de Marseille. Jugé intransférable par ses dirigeants lors du dernier mercato estival, le défenseur argentin devrait cette fois-ci plier bagage compte tenu de ses prestations et des difficultés financières rencontrées par le club phocéen. En interne, l’issue du dossier serait même actée.

« Balerdi est sûr de partir » Dans un live YouTube, le journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis a affirmé que l’international argentin allait partir dans les prochaines semaines : « Balerdi est sûr de partir. Il s’était mis d’accord avec l’OM pour son départ il y a déjà plusieurs semaines ». De quoi confirmer les récentes informations dévoilées par le journaliste Florent Germain sur RMC : « il y a deux parties qui sont sur la même longueur d’onde, le clan du joueur et le club marseillais, qui travaillent sur un départ. Il y a des discussions. On n’a pas le nom des clubs intéressés ni sa future destination, mais il y a des discussions, c'est vrai. »