«Il est sûr de partir», transfert déjà acté cet été pour un taulier de l’OM !

Plusieurs cadres de l’Olympique de Marseille devraient plier bagage après la saison compliquée du club phocéen, qui n’a pas réussi à décrocher sa qualification pour la Ligue des champions. Leonardo Balerdi fait partie des joueurs susceptibles de partir. Son départ serait même acté en interne. Plusieurs clubs seraient intéressés par le défenseur argentin de 27 ans, sous contrat jusqu'en juin 2028.
Cette saison, Leonardo Balerdi s’est montré en grande difficulté avec l’Olympique de Marseille. Jugé intransférable par ses dirigeants lors du dernier mercato estival, le défenseur argentin devrait cette fois-ci plier bagage compte tenu de ses prestations et des difficultés financières rencontrées par le club phocéen. En interne, l’issue du dossier serait même actée.
« Balerdi est sûr de partir »
Dans un live YouTube, le journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis a affirmé que l’international argentin allait partir dans les prochaines semaines : « Balerdi est sûr de partir. Il s’était mis d’accord avec l’OM pour son départ il y a déjà plusieurs semaines ». De quoi confirmer les récentes informations dévoilées par le journaliste Florent Germain sur RMC : « il y a deux parties qui sont sur la même longueur d’onde, le clan du joueur et le club marseillais, qui travaillent sur un départ. Il y a des discussions. On n’a pas le nom des clubs intéressés ni sa future destination, mais il y a des discussions, c'est vrai. »
Quel avenir pour le défenseur de l’OM ?
De passage au micro de BFM Marseille à l’issue du dernier match de la saison contre le Stade Rennais le week-end dernier, Leonardo Balerdi était resté prudent au moment d’évoquer la suite de son aventure marseillaise, entamée en 2021 : « On verra. Je ne sais pas encore. Pour le moment, je suis ici, mais on verra ». La Juventus, l’AS Rome, Nottingham Forest et l’Atlético de Madrid seraient notamment intéressés par ses services.