Mercato : Le PSG prépare du lourd pour le transfert d’Akliouche !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Maghnes Akliouche avait disputé son dernier match avec l’AS Monaco avec cette défaite à Strasbourg dimanche dernier (5-4) ? Selon Foot Mercato, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient pris, quelques semaines plus tôt au Qatar, la décision de lâcher les chevaux cet été pour le recrutement de l’international français à deux ans de l’expiration de son contrat au sein du club de la Principauté.

Le Paris Saint-Germain va-t-il boucler un dossier sur lequel il travaille depuis plus de deux ans. L’Équipe dévoilait au printemps 2024 que Luis Campos avait activé les premières manœuvres pour mener à bien le transfert de Maghnes Akliouche. Le polyvalent milieu offensif capable de jouer dans un couloir fait les beaux jours de l’AS Monaco, son club formateur. Il a depuis l’annonce de l’intérêt du conseiller football du PSG vu son nom revenir occasionnellement dans l’actualité mercato du club de la capitale.

Deux ans après les premières rumeurs de transfert, le PSG revient à la charge pour Maghnes Akliouche Ce fut notamment le cas l’été dernier jusqu’aux ultimes instants du marché des transferts, mais Maghnes Akliouche est finalement resté sur Le Rocher où il a connu un passage à vide sportivement parlant quelques mois après avoir été annoncé partant pour le PSG ou ailleurs contre un chèque de 70M€. Ces derniers temps, et en parallèle de son rassemblement de mars avec l’équipe de France aux Etats-Unis, Akliouche a retrouvé de sa superbe, relançant les rumeurs de transfert au Paris Saint-Germain en marge du mercato.