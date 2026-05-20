En pleine discussion pour Randal Kolo Muani, la Juventus réclame un autre joueur du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Randal Kolo Muani fera son retour à Paris à l'issue d'un prêt d'une saison à Tottenham, mais il ne s'éternisera pas au PSG où Luis Enrique ne compte pas sur lui. La Juventus s'intéresserait d'ailleurs à l'attaquant français et en aurait profité pour prendre des renseignements sur Fabian Ruiz.

Cet été, le PSG cherchera probablement à modifier son effectif en se séparant notamment de certains joueurs jugés indésirables. Ce sera le cas de Randal Kolo Muani qui va faire retour à Paris à l'issue d'un prêt très décevant à Tottenham, qui n'a toujours pas assuré son maintien en Premier League. Pour cet été, la Juventus sera une nouvelle fois l'option la plus chaude puisque au sein du club turinois, on garde un très bon souvenir du passage de Kolo Muani la saison dernière.

La Juventus suit Fabian Ruiz Les discussions entre la Juventus et le PSG auraient ainsi démarré des discussions pour Randal Kolo Muani, et selon les informations de TMW, la Vieille Dame en aurait profité pour évoquer le cas Fabian Ruiz. Et pour cause, la Juve cherche un renfort dans l'entrejeu pour dynamiser l'équipe et mettre le pied sur le ballon. Dans cette optique, le milieu de terrain espagnol, dont le contrat s'achève officiellement en 2027, serait une option prise au sérieux par la Juventus bien que Bernardo Silva reste la priorité.