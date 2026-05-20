Mason Greenwood : Un transfert historique est annoncé pour l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Meilleur buteur de l’OM cette saison, Mason Greenwood pourrait plier bagage durant le mercato estival afin de permettre au club phocéen de renflouer les caisses en l’absence des gains liés à la Ligue des champions. Pour le journaliste Mathieu Grégoire, cette opération pourrait atteindre une très grosse somme.

« La situation financière dont va hériter Stéphane Richard est grave, très alarmante et Longoria en est responsable ». Ce mardi, Nice-Matin rapportait cette sortie préoccupante d’une source à l’OM concernant les finances du club sans la qualification pour la Ligue des champions. Il y aura donc de nombreuses ventes durant l’été, et Mason Greenwood, disposant de la plus grosse valeur marchande, pourrait être concerné.

« La tendance nette est au départ » « La tendance nette est au départ, a récemment confirmé Mathieu Grégoire, journaliste à L’Équipe, invité de FCMarseille. Mais je vous rappelle que Manchester United possède toujours 40 % des droits du joueur, et donc du transfert, qu’il faut donc une belle somme, qu’il faut trouver un club… Et je n’ai pas l’impression qu’il soit fan d’aller en Arabie Saoudite, donc ça ferme un marché. L’Angleterre, c’est fermé aussi, il ne reste pas beaucoup de choix. Peut-être un gros club espagnol. Italien aussi, mais ça fait une grosse somme à sortir pour eux, quand même. Et en Espagne, peut-être l’Atlético. »