Mourinho au Real Madrid : Trois recrues déjà réclamées par le futur entraîneur de Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A la Casa Blanca, l’heure du changement est arrivée. José Mourinho devrait déposer ses valises à Valdebebas et effectué quelques ajustements de taille en interne. L’effectif du Real Madrid pourrait être chamboulé, The Special One ayant déjà soumis une requête de transfert, mais d’autres mouvements en dehors du vestiaire seraient d’actualité.

Et si The Special One faisait son retour 13 ans plus tard ? Le vainqueur de deux Ligues des champions avec Porto en 2004 et l’Inter en 2010 avait été nommé coach du Real Madrid la même année dans l’optique de ramener La Decima à la Casa Blanca. Cependant, le club merengue avait échoué à trois reprises aux portes de la finale : en 2011 face au FC Barcelone, en 2012 face au Bayern Munich et en 2013 contre le Borussia Dortmund. A son palmarès, une Liga en 2011/2012 avec 100 points au classement.

José Mourinho plus proche que jamais d’un retour ? Le Real Madrid raflait la 10ème Ligue des champions tant attendue par les socios merengue la saison après le retour de José Mourinho à Chelsea. Et alors que la Casa Blanca sort d’une saison blanche qui est venue après un exercice sans trophées majeurs, le président Florentino Pérez entend bien nommer un entraîneur expérimenté afin d’inverser la tendance. José Mourinho serait l’heureux élu et aurait déjà quelques idées en tête dans l’espoir de ramener le Real Madrid sur la route du succès.