Mercato : Le Paris FC confirme une offre de 20M€ pour un attaquant de Ligue 1 !

L'été dernier, le Paris FC s'était montré très actif pour son premier mercato de l'ère Arnault en Ligue 1. Cependant, le promu n'avait pas trouvé son avant-centre tant attendu. Et pourtant, Antoine Arnault confirme avoir transmis une offre de 20M€ au FC Nantes pour Matthis Abline.
Racheté par la famille Arnault, le Paris FC était un promu très particulier cette saison compte tenu de son projet très ambitieux. D'ailleurs, l'été dernier, le PFC a investi 57M€ sur le mercato, avant d'ajouter 15M€ lors du mercato d'hiver. Néanmoins, les Parisiens avaient l'intention de recruter un nouvel avant-centre de renom, qui n'est finalement pas arrivé l'été dernier, mais ce n'est pas faute d'avoir tenté.
Le PFC a offert 20M€ pour Abline
En effet, présent sur le plateau de l'After Foot mardi soir, Antoine Arnault a affectivement confirmé avoir transmis une offre de 20M€ au FC Nantes pour Matthis Abline. « On a fait une offre de plus de 20M€ pour Abline l’été dernier. Tout le monde le sait, c'était public. Vous dites qu'on est un peu timide, mais on a quand même été la meilleure offre pour lui. Kita pensait avoir trouvé le bon pigeon ? Non mais ils ont raison de tenter », assure le propriétaire du PFC au micro de RMC.
«Vous dites qu'on est un peu timide, mais on a quand même été la meilleure offre pour lui»
Ce fut également l'occasion pour Antoine Arnault d'annoncer la couleur pour le prochain mercato estival : « Une ou deux têtes d’affiches pour incarner le PFC ? Bien sûr que si mais il y a une chose qui m'a beaucoup marqué cette saison, c'est l'impatience générale. Tous les observateurs du foot voulaient qu’on aille plus vite que la musique. Mais le problème, c'est que si on fait ça, on va rater une marche. Et quand on rate une marche, on tombe. On a envie d'y aller progressivement. Je sais que ça va peut-être vous décevoir, mais vous n'aurez probablement pas des grandes affiches de Coupe d'Europe du Paris FC à Jean Bouin dans un an et demi ».