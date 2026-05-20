Mercato : Le Paris FC confirme une offre de 20M€ pour un attaquant de Ligue 1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le Paris FC s'était montré très actif pour son premier mercato de l'ère Arnault en Ligue 1. Cependant, le promu n'avait pas trouvé son avant-centre tant attendu. Et pourtant, Antoine Arnault confirme avoir transmis une offre de 20M€ au FC Nantes pour Matthis Abline.

Racheté par la famille Arnault, le Paris FC était un promu très particulier cette saison compte tenu de son projet très ambitieux. D'ailleurs, l'été dernier, le PFC a investi 57M€ sur le mercato, avant d'ajouter 15M€ lors du mercato d'hiver. Néanmoins, les Parisiens avaient l'intention de recruter un nouvel avant-centre de renom, qui n'est finalement pas arrivé l'été dernier, mais ce n'est pas faute d'avoir tenté.

Le PFC a offert 20M€ pour Abline En effet, présent sur le plateau de l'After Foot mardi soir, Antoine Arnault a affectivement confirmé avoir transmis une offre de 20M€ au FC Nantes pour Matthis Abline. « On a fait une offre de plus de 20M€ pour Abline l’été dernier. Tout le monde le sait, c'était public. Vous dites qu'on est un peu timide, mais on a quand même été la meilleure offre pour lui. Kita pensait avoir trouvé le bon pigeon ? Non mais ils ont raison de tenter », assure le propriétaire du PFC au micro de RMC.