Le vestiaire du Paris FC a choisi le prochain entraîneur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir tremblé pour son maintien durant une partie de la saison, le Paris FC a finalement fini la saison de très belle manière sous l'impulsion d'Antoine Kombouaré dont l'avenir reste toutefois incertain. Mais au sein du vestiaire, on milite pour que le Kanak conserve sa place.

Promu très ambitieux en Ligue 1, le Paris FC a toutefois connue une première partie de saison assez poussive, au point d'être en danger pour son maintien dans l'élite. Des résultats qui n'étaient évidemment pas en adéquation avec les nouveaux moyens du club parisien, ce qui a poussé la direction à changer d'entraîneur en début d'année, Antoine Kombouaré prenant la place de Stéphane Gilli. Et sous l'impulsion de l'ancien coach du PSG, le PFC a été métamorphosé, ne perdant que deux des onze derniers matches de Ligue 1, contre Lille (0-1) et à Rennes (1-2), et signant au passage quelques victoires de prestige à l'image de la démonstration contre l'AS Monaco (4-1) ou encore le succès dimanche contre le PSG (2-1). Par conséquent, Kevin Trapp milite pour qu'Antoine Kombouaré reste au Paris FC la saison prochaine.

Trapp veut que Kombouaré reste ! « Il n’y a pas mieux que de gagner un match comme ça pour terminer en beauté. Ça donne beaucoup d’envie pour continuer l’année prochaine avec un peu de vacances d’abord (rires). Mais ça donne envie de continuer ce projet. On sait de quoi on est capables après avoir été menés par exemple. Pour le club, les supporters, le nouveau staff, ça donne envie. Si on a envie de continuer, c’est aussi grâce à lui (Antoine Kombouaré, ndlr). Il a fait un très bon travail, il a redonné de la confiance. C’est à lui de décider et à nos responsables aussi », confie le portier parisien en zone mixte.