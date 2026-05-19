Le PFC rival du PSG ? La question d’un journaliste qui choque Antoine Kombouaré

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir à l'occasion de la dernière journée de Ligue 1, le Paris FC a dominé le PSG (2-1) au Stade Jean-Bouin. Une belle victoire qui ne fait pas perdre la tête à Antoine Kombouaré, conscient que pour le moment, le PFC est très loin de son voisin parisien.

Pour son retour en Ligue 1, le Paris FC s'est offert le luxe de dominer son voisin parisien à deux reprises. En effet, après avoir éliminé le PSG en Coupe de France, le club récemment passé aux mains de la famille Arnault a dominé les champions de France lors de la dernière journée de Ligue 1 dimanche (2-1). De quoi faire démarrer une vraie rivalité entre les deux clubs de la capitale ? Antoine Kombouaré n'y pense même pas une seconde et s'étonne même qu'on lui pose cette question.

Kombouaré refuse de parler de rivalité avec le PSG « Un début de rivalité avec le PSG ? Arrêtez avec ça. Il ne faut pas rêver, les mecs. Non, mais très honnêtement, pour moi, nous, on est des nains à côté du PSG. Je le dis avec mes mots à moi, mais c'est ça. Alors bien sûr qu'on est capables de gagner. Mais en face, ils vont être doubles champions d'Europe. Vous savez ce que c'est, ça ? C'est un truc incroyable. Là, je pense que la difficulté pour eux de se motiver pour ce match-là, c'est qu'ils ont tous la tête déjà à la finale. Il faut avoir été joueur professionnel pour le comprendre. Mais nous, il fallait qu'on mette le curseur très haut », lance-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre en revenant plus en détails sur la victoire de son équipe.