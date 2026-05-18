«Arrêtez avec ça !», Antoine Kombouaré calme les journalistes sur le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Promu cette saison en Ligue 1 pour la première fois depuis près de 50 ans, le Paris FC a réussi son pari en s'installant en milieu de classement. Le club en a profité pour terminer sa saison sur un nouveau succès face au PSG, quelques mois après celui obtenu en Coupe de France. Arrivé à la tête du Paris FC en février dernier, Antoine Kombouaré n'y voit pas pour autant une grande rivalité se créer entre les deux clubs parisiens qui ne sont pas au même niveau.

Nouveau venu, le Paris FC est en train de bâtir un projet intéressant en Ligue 1. La première étape a été validée avec ce maintien obtenu haut la main et le club a pu montrer de belles qualités face aux meilleurs, à commencer par le PSG. En 3 confrontations cette saison, le Paris FC compte désormais 2 victoires. En conférence de presse, Antoine Kombouaré ne veut pas parler de rivalité.

« On est des nains » Ancien entraîneur du FC Nantes mais aussi du PSG notamment, Antoine Kombouaré a connu une très belle fin de saison sur le banc du Paris FC. Le club termine à la 11ème place de Ligue 1 largement devant la zone de relégation. Si cette nouvelle victoire face au PSG et ces résultats en général sont très encourageants, Antoine Kombouaré refuse de voir une rivalité avec les champions d'Europe. « Un début de rivalité avec le PSG ? Arrêtez avec ça. Il ne faut pas rêver, les mecs. Non, mais très honnêtement, pour moi, nous, on est des nains à côté du PSG. Je le dis avec mes mots à moi, mais c'est ça » déclare-t-il en conférence de presse après le match.