OM - Medhi Benatia bientôt en Arabie Saoudite ? Il lâche une réponse sur son avenir

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la victoire lors de la réception du Stade Rennais (3-1) dimanche soir et la cinquième place obtenue par l’OM, Medhi Benatia s’est longuement arrêté en zone mixte pour faire le bilan de la saison et évoquer son avenir, lui qui est annoncé proche de rejoindre Al-Ittihad ces derniers jours.

Si ce n’était pas l’objectif affiché en début de saison, l’OM a tout de même limité la casse en assurant sa qualification en Ligue Europa dimanche, grâce à sa victoire face au Stade Rennais (3-1) pour le compte de la dernière journée de Ligue 1. Ce qui était également la dernière de Medhi Benatia en tant que directeur du football de Marseille, lui qui quitte officiellement ses fonctions ce lundi 18 mai 2026, comme indiqué par le club samedi.

« Je ne sais pas si je vais repartir sur autre chose » L’ancien international marocain pourrait rapidement reprendre du service. Ces derniers jours, il a été a annoncé proche de rejoindre Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, avec lequel il aurait même un accord de principe, selon RMC Sport. Toutefois, il a laissé entendre dimanche soir qu’il envisageait de prendre une petite pause. « Je vais prendre le temps de me reposer, je ne sais pas si je vais repartir sur autre chose. Je trouverai le temps de m’exprimer », a confié Medhi Benatia en zone mixte, dans des propos relayés par La Provence.