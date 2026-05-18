OM - Medhi Benatia bientôt en Arabie Saoudite ? Il lâche une réponse sur son avenir

Après la victoire lors de la réception du Stade Rennais (3-1) dimanche soir et la cinquième place obtenue par l’OM, Medhi Benatia s’est longuement arrêté en zone mixte pour faire le bilan de la saison et évoquer son avenir, lui qui est annoncé proche de rejoindre Al-Ittihad ces derniers jours.
Si ce n’était pas l’objectif affiché en début de saison, l’OM a tout de même limité la casse en assurant sa qualification en Ligue Europa dimanche, grâce à sa victoire face au Stade Rennais (3-1) pour le compte de la dernière journée de Ligue 1. Ce qui était également la dernière de Medhi Benatia en tant que directeur du football de Marseille, lui qui quitte officiellement ses fonctions ce lundi 18 mai 2026, comme indiqué par le club samedi.
« Je ne sais pas si je vais repartir sur autre chose »
L’ancien international marocain pourrait rapidement reprendre du service. Ces derniers jours, il a été a annoncé proche de rejoindre Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, avec lequel il aurait même un accord de principe, selon RMC Sport. Toutefois, il a laissé entendre dimanche soir qu’il envisageait de prendre une petite pause. « Je vais prendre le temps de me reposer, je ne sais pas si je vais repartir sur autre chose. Je trouverai le temps de m’exprimer », a confié Medhi Benatia en zone mixte, dans des propos relayés par La Provence.
Benatia valide la piste Lorenzi pour lui succéder
À l’OM, celui qui devrait le remplacer est Grégory Lorenzi, directeur sportif du Stade Brestois ces dix dernières années. « Si c’est lui, je serai très content pour lui et le club. Pour moi, c’est quelqu’un qui s’est fait dans un club où les moyens sont réduits, c’est plus compliqué. Il a montré de très belles choses », a déclaré Medhi Benatia à propos du dirigeant corse de 42 ans. « Je pense qu’avec le coach Roy ils ont réussi de grandes choses. Il a fait ses preuves, il a une grande expérience. Pour moi, c’est un choix intelligent de la direction. Je sais que le directeur général, Alban Juster, a beaucoup travaillé avec Stéphane (Richard) sur ce dossier. Je ne sais pas exactement ce qu’il en est. Je sais qu’il est dans les tuyaux, mais j’ai entendu d’autres noms aussi. Si c’est lui, je lui souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de patience, parce qu’il en faut, et j’espère qu’il restera droit dans ses bottes, comme il l’a fait en Bretagne, qu’il viendra avec son sang corse et qu’il ne fera pas de demi-mesure comme on aime faire ici, quand on se fait prendre par le contexte. Mais je n’ai pas de doutes le concernant. »