McCourt, sa démission, De Zerbi : Benatia balance tout sur son départ de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après le dernier de la saison et la victoire face au Stade Rennais (3-1), Medhi Benatia s’est exprimé, très certainement pour la dernière fois en tant que directeur du football de l’OM. L’ancien international marocain est revenu sur sa décision de partir, expliquant qu’il devait suivre Roberto De Zerbi et laissant entendre qu’il ne repartirait pas tout de suite pour un nouveau projet.

L’OM disputera donc une Coupe d’Europe la saison prochaine. En battant le Stade Rennais (3-1) dimanche au Vélodrome, les Olympiens ont assuré leur cinquième place au classement et donc leur qualification pour la Ligue Europa. Un moindre mal après une saison pleine de rebondissement notamment marquée par le départ de Roberto De Zerbi au mois de février, tandis que Medhi Benatia quitte lui aussi officiellement ses fonctions ce lundi, comme annoncé par le club dans un communiqué samedi.

« Frank a refusé que je fasse l’impasse sur mon préavis » Après sa dernière apparition en tant que directeur du football de l’OM, il s’est arrêté en zone mixte, notamment pour revenir sur sa décision de partir. « Pourquoi je quitte l’OM ? Beaucoup de choses n’ont pas été dites. Roberto est parti alors qu’il était très attaché à l’OM ; je sais ce qu’il ressentait quand il rentrait dans ce stade. J’ai mangé chez lui à Aix, dix ou quinze jours avant que ça tourne mal. S’il n’a pas pris le temps de s’exprimer, c’est qu’il en a gros sur la patate. Je le comprends, ça n’a pas été facile. Quand il s’en va, je dois partir avec lui. Il a fait des sacrifices pour venir, il est beaucoup venu pour moi et pour l’image qu’il avait de l’OM. Je devais suivre, c’était logique. Frank a refusé que je fasse l’impasse sur mon préavis, il m’a demandé de rester. Je ne me suis pas senti de le laisser en difficulté. Je me suis mis au service du propriétaire. Je réponds toujours de mes erreurs, de mon bilan, toujours la tête haute. Je suis venu au stade. Je n’ai pas fait comme Kita aujourd’hui, je ne suis pas resté à la maison. Je ne me cache jamais. Roberto est quelqu’un qui mérite que l’on éclaircisse les choses. Il est parti sur un autre projet et a d’autres problèmes à gérer », a déclaré Medhi Benatia, dans des propos relayés par La Provence.