Nouvelle blessure pour Antoine Dupont : La révélation troublante d’Ugo Mola au Stade Toulousain !

Dimanche, le Stade Toulousain a subi une lourde défaite face à La Rochelle (38-10) dans le cadre de la 24ème journée du Top 14 qui prive le club de fêter déjà sa qualification directe pour les phases finales. Le leader du championnat n'a pas affiché un très beau visage en l'absence d'Antoine Dupont, qui a déclaré forfait pour la rencontre. Ugo Mola, le manager du Stade Toulousain a annoncé que le joueur de 29 ans s'est encore blessé. L'inquiétude est de mise.
Leader du Top 14, le Stade Toulousain s'est lourdement incliné face à La Rochelle dans une rencontre où Antoine Dupont a brillé par son absence. Le demi de mêlée n'a pas pu participer à la rencontre à cause d'une nouvelle blessure. Son forfait avait suscité beaucoup d'interrogations auxquelles Ugo Mola a décidé de répondre dès son arrivée en conférence de presse. Il n'a pas été mis au repos par hasard.
Antoine Dupont encore blessé ?
Titulaire la semaine précédente face à Toulon au Stade Vélodrome avec une performance de haut vol, Antoine Dupont a enchaîné pas mal de matches avec le Stade Toulousain ces dernières semaines. Et visiblement, cette accumulation de matches a été difficile à gérer pour lui. « Avant que vous me posiez la question, Antoine (Dupont) aussi était titulaire mais il s’est blessé vendredi à l’entraînement. La gravité de sa blessure ? Ça, je vous le dirai plus tard » a réagi Ugo Mola après la défaite de son équipe en conférence de presse.
Nouvelle désillusion à venir ?
Critiqué ces dernières semaines en raison de son niveau en baisse, Antoine Dupont avait retrouvé des couleurs le week-end dernier. Depuis la fin du Tournoi des 6 Nations, le calendrier a été assez chargé pour lui et il serait touché aux ischio-jambiers. En attendant d'en savoir plus, cette blessure pourrait tout changer pour le Stade Toulousain en vue des phases finales du Top 14. Le leader du championnat tremble.