Nouvelle blessure pour Antoine Dupont : La révélation troublante d’Ugo Mola au Stade Toulousain !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, le Stade Toulousain a subi une lourde défaite face à La Rochelle (38-10) dans le cadre de la 24ème journée du Top 14 qui prive le club de fêter déjà sa qualification directe pour les phases finales. Le leader du championnat n'a pas affiché un très beau visage en l'absence d'Antoine Dupont, qui a déclaré forfait pour la rencontre. Ugo Mola, le manager du Stade Toulousain a annoncé que le joueur de 29 ans s'est encore blessé. L'inquiétude est de mise.

Leader du Top 14, le Stade Toulousain s'est lourdement incliné face à La Rochelle dans une rencontre où Antoine Dupont a brillé par son absence. Le demi de mêlée n'a pas pu participer à la rencontre à cause d'une nouvelle blessure. Son forfait avait suscité beaucoup d'interrogations auxquelles Ugo Mola a décidé de répondre dès son arrivée en conférence de presse. Il n'a pas été mis au repos par hasard.

Antoine Dupont encore blessé ? Titulaire la semaine précédente face à Toulon au Stade Vélodrome avec une performance de haut vol, Antoine Dupont a enchaîné pas mal de matches avec le Stade Toulousain ces dernières semaines. Et visiblement, cette accumulation de matches a été difficile à gérer pour lui. « Avant que vous me posiez la question, Antoine (Dupont) aussi était titulaire mais il s’est blessé vendredi à l’entraînement. La gravité de sa blessure ? Ça, je vous le dirai plus tard » a réagi Ugo Mola après la défaite de son équipe en conférence de presse.