UBB - Matthieu Jalibert dénonce un manque de respect : «C’est chiant»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré la victoire obtenue face à Perpignan samedi à Chaban-Delmas (37-32) en Top 14, l'heure n'était pas à la fête du côté de l'UBB. Ce succès a laissé un goût très amer dans les rangs girondins, et notamment chez Matthieu Jalibert qui estime que son équipe a tout simplement manqué de respect aux supporters avec cette performance.

À une semaine de la finale de Champions Cup contre le Leinster, l’UBB a affiché un visage assez préoccupant samedi en Top 14 face à Perpignan. Menés de 12 points à la pause (12-24), les Girondins ont été obligés de courir après le score pour finalement s'imposer 37-32 à Chaban-Delmas, mais le contenu du match n'a pas du tout plu à Matthieu Jalibert. Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, le demi d'ouverture du XV de France et de l'UBB a poussé un gros coup de gueule.

Jalibert en colère « Dans les matchs de rugby, il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas bien mais je pense que sur nos efforts et notre comportement, on se ment un peu et on manque de respect à notre public. On a une issue positive ce soir mais cela commence à faire beaucoup et c’est chiant parce qu’il y a du monde qui vient nous voir, on a des objectifs et on est aussi payés pour ça », affirme Matthieu Jalibert sur la prestation en demi-teinte de l'UBB, qui devra faire beaucoup mieux en finale de Champions Cup afin de ne pas décevoir une nouvelle fois son public.