UBB - Matthieu Jalibert dénonce un manque de respect : «C’est chiant»

Malgré la victoire obtenue face à Perpignan samedi à Chaban-Delmas (37-32) en Top 14, l'heure n'était pas à la fête du côté de l'UBB. Ce succès a laissé un goût très amer dans les rangs girondins, et notamment chez Matthieu Jalibert qui estime que son équipe a tout simplement manqué de respect aux supporters avec cette performance.
À une semaine de la finale de Champions Cup contre le Leinster, l’UBB a affiché un visage assez préoccupant samedi en Top 14 face à Perpignan. Menés de 12 points à la pause (12-24), les Girondins ont été obligés de courir après le score pour finalement s'imposer 37-32 à Chaban-Delmas, mais le contenu du match n'a pas du tout plu à Matthieu Jalibert. Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, le demi d'ouverture du XV de France et de l'UBB a poussé un gros coup de gueule.
Jalibert en colère
« Dans les matchs de rugby, il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas bien mais je pense que sur nos efforts et notre comportement, on se ment un peu et on manque de respect à notre public. On a une issue positive ce soir mais cela commence à faire beaucoup et c’est chiant parce qu’il y a du monde qui vient nous voir, on a des objectifs et on est aussi payés pour ça », affirme Matthieu Jalibert sur la prestation en demi-teinte de l'UBB, qui devra faire beaucoup mieux en finale de Champions Cup afin de ne pas décevoir une nouvelle fois son public.
« Cela fait tâche devant notre public »
« Au niveau des efforts et de l’intensité, on ne répond pas présent. C’est là où je suis le plus déçu. Le jeu c’est autre chose, on fait des erreurs, moi le premier mais au niveau de l’investissement, cela fait tâche devant notre public », insiste Matthieu Jalibert. Le message est certainement passé dans le vestiaire de l'UBB, actuellement 5e de Top 14.