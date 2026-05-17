Rugby - Top 14 : «Il fait ch*er»... Antoine Dupont agace les supporters du Stade Toulousain

Axel Cornic

Ce dimanche, le Stade Toulousain va se déplacer sur la pelouse du Stade Rochelais en fermeture de la 24e journée de Top 14. Mais ce sera sans Antoine Dupont, puisque le staff toulousain a décidé de mettre au repos sa star, une semaine après son très bon match face au RCT au stade Vélodrome de Marseille (27-51).

Revenu en novembre dernier après une deuxième grave blessure au genou droit, Antoine Dupont a montré quelques signes de faiblesse. Que ce soit avec le XV de France ou le Stade Toulousain, le demi de mêlée a en effet eu un coup de moins bon, ce qui n’a pas manqué d’inquiéter à un an de la Coupe du monde. Ainsi, dans son entourage on a décidé de prendre des décisions fortes.

« Jalibert, Lucu, Bielle Biarrey, ils enchaînent 10 matchs d'affilée » La star du rugby français est en effet absente de la feuille de match pour le choc face à La Rochelle, ce dimanche. Pas de blessure ou de problèmes, l’objectif semble surtout être de le laisser au repos en vue d’un possible retour lors de la réception du LOU, dans deux semaines. Mais cela ne semble pas du tout plaire aux supporters du Stade Toulousain, qui voulaient surement le voir sur le terrain. « Il fait ch*er Dupont. Jalibert, Lucu, Bielle Biarrey, ils enchaînent 10 matchs d'affilée. Lui, il est même pas capable d'en enchaîner 2. Antoine, tu fous quoi » a notamment écrit l’un de ces fans toulousains sur X, ajoutant dans un nouveau message : « Y en a marre de Dupont (...) Foutez moi Graou titulaire en phases finales, lui au moins ne lâche pas son club pour des futilités (sic) ».