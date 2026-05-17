Rugby - Top 14 : «Il fait ch*er»... Antoine Dupont agace les supporters du Stade Toulousain

Ce dimanche, le Stade Toulousain va se déplacer sur la pelouse du Stade Rochelais en fermeture de la 24e journée de Top 14. Mais ce sera sans Antoine Dupont, puisque le staff toulousain a décidé de mettre au repos sa star, une semaine après son très bon match face au RCT au stade Vélodrome de Marseille (27-51).
Revenu en novembre dernier après une deuxième grave blessure au genou droit, Antoine Dupont a montré quelques signes de faiblesse. Que ce soit avec le XV de France ou le Stade Toulousain, le demi de mêlée a en effet eu un coup de moins bon, ce qui n’a pas manqué d’inquiéter à un an de la Coupe du monde. Ainsi, dans son entourage on a décidé de prendre des décisions fortes.
« Jalibert, Lucu, Bielle Biarrey, ils enchaînent 10 matchs d'affilée »
La star du rugby français est en effet absente de la feuille de match pour le choc face à La Rochelle, ce dimanche. Pas de blessure ou de problèmes, l’objectif semble surtout être de le laisser au repos en vue d’un possible retour lors de la réception du LOU, dans deux semaines. Mais cela ne semble pas du tout plaire aux supporters du Stade Toulousain, qui voulaient surement le voir sur le terrain. « Il fait ch*er Dupont. Jalibert, Lucu, Bielle Biarrey, ils enchaînent 10 matchs d'affilée. Lui, il est même pas capable d'en enchaîner 2. Antoine, tu fous quoi » a notamment écrit l’un de ces fans toulousains sur X, ajoutant dans un nouveau message : « Y en a marre de Dupont (...) Foutez moi Graou titulaire en phases finales, lui au moins ne lâche pas son club pour des futilités (sic) ».
« N'en avez-vous pas marre de critiquer Antoine Dupont et compagnie ? »
Il n’est pas seul, puisque ce genre de message se sont multipliés ces dernières heures sur les réseaux sociaux. « Encore une équipe mixte. Dupont même pas sur la feuille. Et après on ne comprendra pas. Continuons ainsi, à la fin on gueulera » explique un utilisateur de X, tandis qu’un autre écrit : « Dupont aurait dû être sur la feuille de match. Ce n'est pas normal de ne pas le voir ». Certains semblent tout de même comprendre le plan d’Ugo Mola et de son staff avec Antoine Dupont. Car il ne faut pas oublier que le Stade Toulousain est loin d’être en danger en cette fin de saison, puisqu’il ne lui faudrait que deux points sur les trois dernières journées de Top 14 pour se qualifier directement pour les demi-finales. « N'en avez-vous pas marre de critiquer Antoine Dupont et compagnie ? Sérieux, si le staff en a décidé ainsi, c’est en adéquation avec les joueurs, il faut savoir accepter » écrit ainsi un autre supporter haut-garonnais.