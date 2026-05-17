«Je pars» : L'annonce dans la presse qui va faire réagir à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison difficile, l'OM doit opérer une transformation pour rebâtir une équipe capable de jouer les premiers rôles à nouveau. Le club a déjà accueilli un nouveau président et a choisi Grégory Lorenzi pour remplacer Medhi Benatia au poste de directeur sportif. Lorenzi vient de confirmer son départ de Brest et son arrivée est très attendue.

Ancien défenseur central, Grégory Lorenzi a mis fin à sa carrière à la fin de la saison 2015-2016 et il a directement occupé le poste de directeur sportif au Stade brestois ensuite. Dix ans plus tard, il annonce la fin de sa collaboration avec le club breton et parmi les prétendants pour le récupérer, l'OM a fait de lui une priorité même si l'OGC Nice est aussi sur le coup. Reste à savoir si son arrivée à l'OM sera officialisée prochainement.

Grégory Lorenzi quitte Brest après 10 ans Après autant de temps passé à Brest, Grégory Lorenzi part forcément avec un attachement particulier avec ce club. Il a réussi son pari et il pourrait être l'homme de la situation pour l'OM. « Il y a forcément de l'émotion, parce que c'est la fin d'une belle histoire, celle que j'avais espérée. Je voulais marquer le club de mon empreinte, laisser une trace positive. On est tous de passage et c'est ce que les gens retiendront. Et dix ans, à ce poste-là, ce n'est pas rien. Avec mes six ans en tant que joueur, ça fait une longue histoire avec le club, un attachement particulier. Mais je pars avec un sentiment de bonheur, de plaisir et de fierté, parce que les dix dernières années ont été exceptionnelles, avec beaucoup plus de joie que de tristesse. Aujourd'hui, je tourne cette page avec le sentiment de mission accomplie, et "pen huel", comme on dit ici ("la tête haute") » dit-il au Télégramme.